Stiri pe aceeasi tema

- Știința Bacau- Universitatea Cluj (sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor) Dupa o pauza de jumatate de an, echipa de volei feminin Știința Bacau se pregatește sa revina in fața publicului propriu. O va face sambata, de la ora 17.00, cu ocazia meciului din etapa a doua a Diviziei A1, contra Universitații…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-17, 25-19, 25-19), luni, in deplasare, intr-un meci din prima etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Steaua s-a impus dupa 68 de minute. Mircea Paul Peta, cu 15 puncte, Ciprian Matei, 12 puncte, si Dusan Lopar, 10 puncte,…

- Startul noului sezon al Diviziei A1 la volei masculin s-a dat sambata, vicecampioana Romaniei, SCM Zalau, debutand in deplasare, pe terenul echipei CSU UV Timisoara, echipa care este la al treilea sezon consecutiv in Diviziei A1. Formatia zalauana, manageriata de fostul libero al nationalei, Adrian…

- Partida de baschet masculin din Liga Nationala dintre CSM Ploiesti si Rapid Bucuresti va ramane una de tinut minte pentru doi juniori ai formatiei ploiestene. Mihai Popa, antrenorul celor de la CSM Ploiești, le-a acordat minute in acest joc castigat de echipa sa, 85-61, lui Codrut Dinu si Angelian…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Metalist Harkov, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Ucrainei, potrivit news.ro. Au marcat Tsigankov ’47 sii Garmash ’52. Dinamo Kiev este lider in clasament, cu…

- Universitatea Craiova a reușit sa obțina trei puncte in deplasare, in meciul cu Rapid, iar la final Laurențiu Reghecampf a comentat prestația jucatorilor sai. „A fost un meci deschis, de la inceput. Ne-am creat ocazii, mai ales dupa cartonașul roșu. Nu mi-aș dori sa mai vad un joc ca in prima repriza.…

- Rapid si Farul au remizat fara goluri la Bucuresti, in etapa a treia a Ligii 1. Inainte de startul partidei, s a petrecut un moment emotionant, Hagi primind din partea galeriei Rapidului un buchet mare de trandafiri si un tricou al echipei giulestene inscriptionat cu numele sau. In runda viitoare, Farul…

- Nou-promovata Rapid București a învins echipa Chindia Târgoviște, scor 1-0, duminica, pe Arena Naționala, în primul meci jucat de giuleșteni în Liga 1 dupa șase ani. Antrenorul Mihai Iosif a declarat ca fericirea are chipul sau.Unicul gol al partidei a fost înscris…