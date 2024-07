Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Mouna Jlezi si Cristina Alexandra Andrita, conducerea HC Zalau a mai bifat zilele trecute doua transferuri pentru sezonul 2024 – 2025. Managerul Gheorghe Tadici a ajuns la un acord cu handblistele Ioana Nita si Andreea Nastasa, ambele evoluand pe postul de portari. „Sper ca impreuna cu Sara Rus,…

- Zi de sarbatoare pentru fotbalul de pe malul Barcaului duminica, 2 iunie, unde CS Barcau Nusfalau a sarbatorit ca o adevarata echipa castigarea primului titlu judetean din istorie obtinut cu echipa de seniori la fotbal. Jucatorii antrenati de Adrian Damian au invins duminica, in ultima etapa, cu scorul…

- Promovarea in Liga a II-a ramane și in acest an doar un vis frumos pentru SCM Zalau. Echipa zalauana a mai ratat o promovare in eșalonul secund, la capatul unei semifinale de baraj pe care a pierdut-o la general cu 1 – 4 (0 – 3 in deplasare și 1 – 1 pe teren propriu), in fața celor de la Unirea Ungheni.…

- Ultimul joc pe teren propriu dinaintea barajului pentru SCM Zalau s-a desfașurat vineri dupa-amiaza, in compania celor de la CSM Olimpia Satu Mare, ocupanta locului secund. Cum formația de la poalele Meseșului nu mai poate pierde prima poziție, jocul de vineri a fost doar o verificare inaintea barajului.…

- Casa de Cultura a Sindicatelor din Zalau gazduiește o noua piesa celebra de teatru, O noapte furtunoasa, de Ion Luca Caragiale. Spectacolul va avea loc luni, 13 mai, de la ora 19. Regizorul Alexandru Nagy marturisește: Cu „O noapte furtunoasa” pot sa spun ca inchid un cerc sau un ciclu al titlurilor…

- La doar patru zile de la victoria obtinuta pe teren propriu, 29 – 24 in fata Craiovei, HC Zalau va sustine un nou meci important pe teren propriu. Echipa condusa de Gheorghe Tadici va intalni Corona Brasov, formatie cu care se afla in lupta directa pentru evitarea barajului. Brasovencele ocupa locul…

- In perioada 20-26 aprilie 2024 a avut loc a XXII-a ediție a Festivalului internațional „Primavara Poeziei/ A Kolteszet Tavasza/ Spring of Poetry”. Sub semnul Poeziei s-au desfașurat mai multe evenimente la Zalau, in județul Salaj și in Cluj-Napoca, susținute de poeți și artiști din Romania, Ungaria,…

- Padurea Meseș este comoara de langa Zalau, un loc pe care trebuie sa-l prețuim și de care sa ne bucuram. Doar ca mulți nu ințeleg ca aceasta padure trebuie pastrata curata. De nenumarate ori au fost aruncate gunoaie in acest loc, in padure, la marginea ei, pe creasta Meseșului. Zilele trecute, pompierii…