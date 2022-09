Al doilea derby județean din acest sezon s-a desfașurat sambata, pe Stadionul Magura din Șimleu Silvaniei. Dupa ce in Cupa Romaniei Sportul Șimleu s-a impus la loviturile de departajare in fața celor de la SCM Zalau, in campionat, zalauanii s-au prezentat mai bine și au reușit sa se impuna cu 2 – 0. Primele 25 de minute au fost de tatonare din partea ambelor echipe, iar scorul a fost deschis in minutul 30, prin atacantul Sergiu Pop, care a marcat cu un șut din interiorul careului. Acesta avea sa fie…