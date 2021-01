Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un parcurs notabil in prima parte a sezonului, la finalul careia s-a clasat pe pozitia secunda, SCM Zalau a sustinut in acest an doua partide, ambele pe terenul campioanei Arcada Galati. Primul a fost chiar impotriva formatiei galatene, pierdut cu 0 – 3, iar in al doilea joc, echipa condusa de…

- Clasata pe locul doi la finalul turului, cu opt victorii din 10 partide, SCM Zalau se gandeste la un loc care sa-i ofere posibilitatea sa evolueze in cupele europene la finalul sezonului, adica o clasare intre primele patru echipe din campionat. Printre formatiiile pe care zalauanii le-au invins in…

- Rapid a recuperat trofeul acordat caștigatoarelor din Cupa Romaniei, din 1998, „disparut” la scurt timp dupa ce giuleștenii au caștigat finala. Cristi Dulca nu s-a mai putut desparți de trofeu și l-a luat atunci acasa. In data de 6 mai 1998, Rapid o invingea cu 1-0 pe Universitatea Craiova, gol marcat…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Corneliu Papura, nu concepe ca echipa sa sa nu-si adjudece victoria in meciul cu Progresul Spartac (Liga 3), in 16-imile Cupei Romaniei si astfel sa bifeze un episod rusinos. Tehnicianul Stiintei si-a atentionat elevii ca vrea ca jocul de vineri, de la ora…

- Cupa Romaniei SPRIJIN… Conducerea echipei Husana Husi anunta ca se vor pune in vanzare bilete virtuale pentru meciul din 16-imile Cupei Romaniei la fotbal, cu Universitatea Cluj, programat la finalul acestei luni, pe 28 noiembrie. Suporterii huseni nu vor putea fi prezenti la meciul cu Universitatea…

- Scorul pe sferturi in confruntarea Constanta Miercurea Ciuc a fost 16 17, 30 12, 17 22, 22 25. Echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanta a incheiat cu o victorie, 85 76 46 29 cu CSM VSKC Miercurea Ciuc, meciurile din grupa B a turneului preliminar al Cupei Romaniei, de la Oradea.Scorul…

- Federatia Romana de Rugby a anuntat, vineri, ca niciunul din cele doua meciuri programate sambata in etapa a cincea a grupelor Cupei Romaniei nu se va mai disputa, din cauza mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la SCM Timisoara si CS Tomitanii Constanta. Meciul dintre echipele SCM…

- La turneul de la Oradea, echipa de pe litoral a cedat si in disputa cu CSMU Oradea. Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta a sustinut in aceasta seara, la Oradea, al doilea meci din grupa B a turneului preliminar al Cupei Romaniei, editia 2020 2021.Fornatia de pe litoral a intalnit CSM…