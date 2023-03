Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 18 martie, SCM Ramnicu Valcea a jucat senzațional, acasa, pentru calificarea in Final Four EHF Europa League! Fetele lui Bent Dahl au avut și chiar și opt goluri avans, insa danezele au fost mai proaspete pe final și au redus din diferența, astfel ca meciul s-a terminat 32-29! (16-14 la pauza).…

- SCM Craiova intalnește duminica, in Polivalenta din Banie, formația CSM București, poate cea mai valoroasa echipa din Liga Florilor. Partida este rogramata la ora 17.30 și, mai mult ca sigur, oltencele vor face tot posibilul sa le faca fața cu brio adversarelor, mai ales ca vor evolua in fața propriilor…

- CS Minaur s-a impus azi, 5 februarie, pe teren propriu, in fața celor de la CSM SLatina, scor 32-23, la finalul unui meci in care baimarencele au condus ostilitațile. Partida de azi a contat pentru etapa a 15-a din Liga Florilor MOL, a doua din retur. Etapa 16. Duminica, 12 februarie: CSM Galați – CS…

- Echipa feminina de handbal CS Rapid Bucuresti a fost invinsa, cu scorul de 34-36 (17-20), de Metz Handball (Franta), intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru Grupa B a Ligii Campionilor. Pentru Rapid, care nu a putut conta in acest meci pe Marta Lopez si Sorina Tirca, ambele accidentate,…

- Echipa de handbal SCM Craiova se pregateste de un nou duel important in Liga Florilor. Duminica, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta va poposi formatia pregatita de Victorina Bora, CSM Slatina, iar unicul gand al sportivelor craiovene este victoria. Partida va conta pentru etapa a 13-a din Liga Florilor.…

- Echipa feminina de handbal CS Rapid Bucuresti a fost invinsa, cu scorul de 30-35 (13-18), de Team Esbjerg (Danemarca), intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru Grupa B a Ligii Campionilor. Pentru campioana Romaniei (antrenor Carlos Viver), au marcat Jennifer Gutierrez Bermejo 9 goluri,…

- Echipa feminina de handbal CS Rapid Bucuresti a reusit o victorie categorica, scor 39-29 (17-12), in partida cu Buducnost BEMAX Podgorica (Muntenegru), disputata la Sala Polivalenta, in Grupa B a Ligii Campionilo. Pentru Rapid, au inscris Estavana Polman 6 goluri, Sorina Grozav 5, Orlane Kanor 5, Dorina…

- SCM Rm. Valcea joaca azi in primul meci din EHF European League, cu Prakiter - Vac. Meciul e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Orange Sport, DigiSport și Prima Sport live » SCM Rm. Valcea - Praktiker-Vac 2-3 Formația antrenata in acest moment de norvegianul Bent Dahl, locul 5 in „Liga Florilor”,…