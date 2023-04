Stiri pe aceeasi tema

- SCM USV Timisoara a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 22-3, sambata, pe teren propriu, in in prima etapa a Ligii Nationale de Rugby, potrivit Agerpres.Banatenii au marcat trei eseuri in acest meci. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- SCM USV Timișoara a invins cu 22-3 pe Dinamo București in prima etapa a noului sezon de rugby. Partida s-a disputat pe o poaie mocaneasca pe arena Gheorghe Rașcanu din cartierul Ronaț, toate punctele marcandu-se in prima repriza. A fost un meci intens disputat, cu doua echipe puternice, care nu au facut…

- LA START… Lunga așteptare a trecut, iar noul sezon al Ligii Naționale de rugby, ediția 2023, incepe la finalul acestei saptamani, urmand ca meciurile sa se desfașoare vineri și sambata. RC Barlad va debuta in noul sezon abia pe 8 aprilie, acasa, cu RC Gura Humorului, partida CSM Constanța, din prima…

- Volei Alba Blaj, victorie cu 3-1 impotriva formației CS Dinamo București, in etapa a XIX-a a Diviziei A1 Volei Alba Blaj a caștigat duminica meciul impotriva formației CS Dinamo București, cu scorul de 3-1 (20-25, 25-17, 25-22, 25-21), in cadrul etapei a XIX-a a Diviziei A1. Dupa ce au stat in etapa…

- Start lansat in Liga Nationala pentru handbalistii de la CSM Constanta. In primul meci oficial al anului, disputat la Oradea, echipa de pe litoral a fortat doar cat a trebuit, a castigat fara emotii si a facut repetitia generala inaintea marelui derby cu CS Minaur Baia Mare. Gazduit de Sala Sporturilor…

- Spectacol total la Sala Sporturilor, in duelul dintre CSM Constanta si SCM OHMA Timisoara, din etapa a 17-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Echipa de pe litoral a avut o evolutie excelenta si s-a impus intr-un meci in care a dominat de la un capat la celalalt, scor 82-67. Victorie mare pentru…

- SCM USV Timisoara incepe pregatirile luni pentru stagiunea 2023, una in care va fi implicata in Liga Naționala de Rugby și in Cupa Romaniei. Banatenii au mai inregistrat o plecare la finele sezonului trecut, incheiat fara trofeu, dar vor avea si absente numeroase de la primele sedinte de pregatire prin…

- Start perfect in noul an pentru CSM Constanța. Baschetbaliștii antrenați de Alexandru Olteanu le-au oferit o noua victorie suporterilor, la Sala Sporturilor, 79-73 cu CSM Focșani, in etapa a 13-a a Ligii Naționale. A fost 45-39 la pauza, iar oaspeții au ramas in meci pana in ultimul sfert, cand un carlig…