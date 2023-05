SCM USV Timişoara s-a impus fără probleme la Cluj SCM USV Timisoara a castigat, asa cum era de asteptat, fara prea mari probleme jocul de la Cluj, cu CSU ELBI. „Leii” s-au impus cu 55-20 in jocul de ieri din Grupa I a Ligii Nationale. Dupa esecurile cu bucurestenele Dinamo si Steaua, banatenii au avut o pauza iar acum fanii de acasa nu i-au […] Articolul SCM USV Timisoara s-a impus fara probleme la Cluj a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

