- Rugbistii de la SCM USV Timisoara ar putea avea un sezon 2022 incheiat cu doua finale. Dupa ce s-au calificat in ultimul act al Cupei, unde vor intalni Steaua, banatenii joaca maine, avand dezavantajul deplasarii in semifinala de campionat cu rivala CSM Stiinta Baia Mare. „Ne așteapta trei meciuri foarte…

- SCM Timisoara nu a avut probleme in jocul din aceasta seara din Liga Nationala la baschet masculin, contra lui CS Dinamo Bucuresti. Alb-violetii au controlat ostilitatile in sala „Constantin Jude” iar pe final diferenta putea fi umilitoare pentru oaspeti, s-a incheiat 91-74 in favoarea „leilor”. Primul…

- SCM USV Timisoara a obtinut biletele pentru finala Cupei Romaniei la rugby. Banatenii isi vor putea apara trofeul dupa ce au invins-o pe Dinamo, scor 13-10, in semifinala disputata in mansa unica azi pe arena „Gheorghe Rascanu”. „Leii” nu au inceput bine disputa din Ronat. In minutul 19 oaspetii au…

- Rugby-ul romanesc, o piramida fara o baza reala, continua sa ofere momente jalnice la nivel de echipe „pro”. Asa cum e cazul acum al celor de la CSU Alba Iulia, care au anuntat FRR ca nu pot organiza meciul de pe teren propriu cu SCM USV Timisoara din sferturile Cupei Romaniei. Prin urmare, banatenii…

- „Eternele” rivale, Steaua și Dinamo, se vor intalni in 26 noiembrie, pe Stadionul Ghencea, in semifinala Ligii Naționale de Rugby. In cealalta partida se vor duela Știința Baia Mare și SCM Timișoara. In ultima etapa a Play-Off-ului, Dinamo a pierdut la limita chiar cu Steaua (22-23) și a cedat acesteia…

- Meci „nebun”, astazi, sub Dragana, un derby “de Alba” cu o derulare halucinanta a ostilitaților, Metalurgistul Cugir – CS Ocna Mureș 4-3 (2-3), in care amfitrionii au revenit incredibil de la 1-3. A fost al treilea joc la rand intre cele doua conjudețene, cu un scenariu gen thriller (același csor…

- Cea de-a patra etapa din Play-Offul Ligii Naționale de Rugby a adus doua meciuri spectaculoase, incheiate cu victorii stranse pentru Știința Baia Mare, 10-8 cu Steaua și Dinamo, 20-6 cu SCM Timișoara. Meciul de la Baia Mare a stat sub semnul echilibrului pana in final și a fost decis la ultima faza,…