- Rugby-ul romanesc, o piramida fara o baza reala, continua sa ofere momente jalnice la nivel de echipe „pro”. Asa cum e cazul acum al celor de la CSU Alba Iulia, care au anuntat FRR ca nu pot organiza meciul de pe teren propriu cu SCM USV Timisoara din sferturile Cupei Romaniei. Prin urmare, banatenii…

- Au fost stabilite meciurile 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei – faza județeana, etapa in care au intrat și echipele de Liga a 4-a. Vezi programul complet, meciurile urmand a se disputa miercuri, 26 octombrie, de la ora 15.30 CSC Valea Lunga – Strajerii RazvadViitorul IL Caragiale – ACS BurducaCetatea…

- SCM USV Timisoara a suferit un nou esec in play-off-ul Ligii Nationale. De aceasta data unul foarte drastic pe noul stadion al clubului armatei CSA Steaua, scor 5-52 (0-14). Banatenii vor fi astfel pe locul 4 la finele acestei faze. Jocul din runda a 5-a a inceput prost pentru timisoreni, care l-au…

- Alb-verzii au realizat o noua surpriza, de aceasta data in competitia K.O. CSC Dumbravita e prima formatie care a reusit sa obtina un loc in faza grupelor in noul format al Cupei Romaniei dupa ce a eliminat-o pe colega de esalon Politehnica Iasi la loviturile de departajare in play-off. Nu s-a putut…

- Prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj este calificata direct in faza a II-a a Cupei Romaniei la volei feminin. CSM Lugoj, clasata pe locul 5 in sezonul trecut al Diviziei A1, accede direct in faza a II-a a Cupei Romaniei in urma retragerii din campionat a formației CS Medgidia (locul…

- SCM OHMA Timisoara le va avea ca adversare in grupa E, din Cupa Romaniei, pe CSU Sibiu și CSM Targu Jiu. Baschetbalistii alb-violeti vor debuta in noul format al competitiei K.O. la inceputul lui octombrie. Sibiul va fi gazda grupei banatenilor. Echipa gazda va juca in prima si ultima zi, in timp ce…

- Irina Begu (31 de ani, 45 ATP) joaca azi, de la 23:00 in semifinalele turneului de la WTA 250 de la Palermo. Adversara ei va fi Sara Sorribes Tormo (26 de ani, 41 WTA). Meciul va fi live pe GSP.ro și in direct pe DigiSport 2. In cealalta semifinala se dueleaza Lucia Bronzetti – Jasimine Paolini Irina…

- Faza regionala a Cupei Romaniei la fotbal, ediția 2022-2023, și-a desemnat finalistele, dupa disputarea mini-turneelor pe grupe, din perioada 6-13 iulie. Reprezentanta județului Mureș, ACS Tg. Mureș 1898, a caștigat grupa 1 din Regiunea 3 și a jucat una dintre cele șapte finale, contra formației Universitatea…