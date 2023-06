SCM USV Timişoara a învins Steaua, dar nu va fi gazdă în semifinale SCM USV Timisoara a incheiat prima faza a grupelor cu o victorie, acasa, in fata celor de la CSA Steaua, scor 27-20. Succesul a fost insa insuficient pentru ca „leii” sa-si asigure postura de gazde pentru faza semifinala, avand nevoie de o diferenta de cel putin opt puncte in partida de azi. In minutul 19 […] Articolul SCM USV Timisoara a invins Steaua, dar nu va fi gazda in semifinale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

