Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a doua din Liga Naționala de rugby programeaza un derby, CSM Știința Baia Mare – SCM USAMVB Timișoara. Meciul se va juca in Maramureș, sambata, 30 aprilie, ora 13,30, și conteaza pentru grupa A. Cele doua echipe s-au intalnit și in primul meci oficial din acest an, finala Cupei Romaniei, ediția…

- SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3) pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Partida ar fi trebuit sa se dispute pe 27 noiembrie anul trecut,…

- Echipa SCM Timisoara a castigat Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3), pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Pentru formatia banateana, este cea de-a cincea Cupa a Romaniei castigata, dupa cele din…

- Cupa Romaniei la rugby vine la Timișoara. Echipa SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3) pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti.

- SCM Timisoara readuce Cupa Romaniei la rugby in Banat dupa sase ani. Scena perfecta pentru acest succes a fost noul stadion „Arcul de Triumf”, din Bucuresti, acolo unde „leii” au fost peste „zimbrii” din Maramures. 22-15 pentru banateni in duelul CSM Stiinta Baia Mare si, in sfarsit, motive de bucurie…

- Sambata, de la ora 12:00, pe stadionul Arcul de Triumf din București, rugbiștii timișoreni de la SCM USAMVB Timișoara au disputat finala Cupei Romaniei la Rugby impotriva celor de la CSM Știința Baia Mare. Echipa SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins…

- SCM Timisoara are ca prim meci oficial in 2022 un duel extrem de important, pentru trofeul Cupei Romaniei. Sambata, 2 aprilie, la Bucuresti pe noul stadion „Arcul de Triumf”, „leii” isi infrunta rivala CSM Stiinta Baia Mare intr-o inclestare care trebuia initial sa aiba loc la finele anului trecut.…

- SCM USAMVB Timișoara disputa sambata, la ora 12,00, finala Cupei Romaniei la rugby. Leii intalnesc CSM Știința Baia Mare, la stadionul Arcul de Triumf din București, meci ce trebuia sa aiba loc la finalul anului 2021.