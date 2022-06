Stiri pe aceeasi tema

- FR Rugby a anuntat datele destinate fazei play-off a Ligii Nationale, noul format al elitei. SCM USAMVB Timisoara va debuat in partea a doua a campionatului in 13 august, dar pana atunci banatenii mai au doua dispute, ambele in decurs de doar cateva zile in Bucovina. „Leii” si-au asigurat deja prezenta…

- Leii joaca pe teren propriu, in etapa a IV-a a Ligii Naționale de Rugby (LNR). SCM USAMVB Timișoara intalnește Universitatea Cluj, duminica, 15 mai, de la ora 11,30, la arena Gheorghe Rașcanu. Echipa banateana are doua victorii din doua partide jucate in actuala ediție a LNR (am stat in etapa a treia),…

- Jocurile cu numarul 2 contand pentru „sferturile" Ligii Naționale de baschet masculin sunt programate vineri, 6 mai: Dinamo București – CSM Oradea (de la ora 17:30, scor general 0-1), SCM OHMA Timișoara – CSO Voluntari (de la ora 18:00, scor general 0-1), CSU Sibiu – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca…

- CS SCM USAMVB Timisoara a invins-o in deplasare pe CSM Stiinta Baia Mare, cu scorul de 31-13 (14-8), sambata, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de rugby, o reeditare a finalei Cupei Romaniei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- SCM Timisoara se reintalneste maine cu rivala CSM Stiinta Baia Mare la doar patru saptamani de la finala Cupei Romaniei, castigata de banateni pe arena „Arcul de Triumf”. De aceasta data duelul va fi in Maramures si va conta pentru runda a 2-a a Ligii Nationale de rugby. Noua competitie aduce deja duelul…

- SCM Timisoara readuce Cupa Romaniei la rugby in Banat dupa sase ani. Scena perfecta pentru acest succes a fost noul stadion „Arcul de Triumf”, din Bucuresti, acolo unde „leii” au fost peste „zimbrii” din Maramures. 22-15 pentru banateni in duelul CSM Stiinta Baia Mare si, in sfarsit, motive de bucurie…

- SCM Timisoara are unul dintre cei mai generosi sponsori din rugby-ul romanesc, daca s-ar cumula ce inseamna sprijinul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului. Astazi, cele doua parti au parafat o noua intelegere, valabila pe doi ani de zile. Exista si o componenta financiara…