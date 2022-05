Stiri pe aceeasi tema

- SCM USAMVB Timisoara are victorii pe linie in noul an. Astazi, pe arena „Gheorghe Rascanu”, detinatoarea Cupei nu a avut emotii cu Universitatea Cluj-Napoca. Scorul final a fost 80-17 (54-10). Pe o vreme calduroasa si cu o mini-tribuna animata in Ronat, amfitrionii au punctat cam cand au vrut. Ștetco,…

- SCM Timisoara are o prima parte de 2022 excelenta – cu doua victorii in fata marii rivale din Baia Mare. Detinatoarea titlului – CSM Stiinta – a fost batuta de banateni si in noua Liga Nationala. Succesul a fost mai clar azi, scor 31-13, decat cel obtinut de „lei” in finala Cupei de pe teren […] Articolul…

- SCM Timisoara se reintalneste maine cu rivala CSM Stiinta Baia Mare la doar patru saptamani de la finala Cupei Romaniei, castigata de banateni pe arena „Arcul de Triumf”. De aceasta data duelul va fi in Maramures si va conta pentru runda a 2-a a Ligii Nationale de rugby. Noua competitie aduce deja duelul…

- SCM OHMA Timisoara si-a revenit rapid dupa esecul cu Voluntari. Astazi, „leii” au primit, tot acasa, replica celor de la CS Rapid Bucuresti. Victoria a fost a alb-violetilor, la o „distanta mare” de adversar, scor 80-59! „Leii” si-au aratat superioritatea inca din primul sfert: 20-10. Totusi, oaspetii…

- Cu ocazia zilei mondiale a reciclarii, TSD Timișoara a pregatit pentru cei mici un joc interactiv prin care i-a invațat cum sa recicleze, iar pentru cei mari un cod QR care, odata scanat, iți prezinta o sumedenie de informații utile despre cum poți sa reciclezi cat mai eficient chiar la tine acasa.…

- SCM Timisoara are unul dintre cei mai generosi sponsori din rugby-ul romanesc, daca s-ar cumula ce inseamna sprijinul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului. Astazi, cele doua parti au parafat o noua intelegere, valabila pe doi ani de zile. Exista si o componenta financiara…

- CFR Timisoara a cedat pe terenul lui FK Odorheiu Secuiesc, in etapa a 6-a a turului suplimentar al Ligii I la futsal, penultima a campionatului. Gazdele s-au impus cu 6-3 (3-0) la capatul unui joc pe care l-au dominat. Odorheiu s-a impus si in turul sezonului regular iar saptamana trecuta juniorii lor…