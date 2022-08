Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Timisoara a anuntat azi transferul lui Alexandre-Christian Maticiuc, baschetbalist care in ultimii sase ani a evoluat in SUA, unde a si studiat. Maticiuc a implinit 23 de ani pe 24 iunie 1999 si masoara 1,96 metri. S-a nascut la Monte Carlo, dar are cetatenia romana si evolueaza pe pozitiile…

- „Leii din Banat” au anuntat a doua mutare a verii. SCM Timisoara l-a transferat pe pivotul sarb Igor Kesar, ultima data jucator in Macedonia de Nord. Dupa Antonio Nasturescu, prima noutate „externa” pentru noul sezon, clubul alb-violet de baschet a adus si un nou strain. Kesar (29 de ani și 2,1 metri)…

- SCM USAMVB Timisoara a anuntat un nou transfer. Dragos Lucan, un taloner in varsta de 24 de ani de la CSA Steaua Bucuresti se alatura „leilor” incepand cu luna iulie. Lucan s-a nascut pe 18 martie 1998, la Brașov, si a inceput rugbiul in orașul natal. A plecat repede la București (in 2014), iar din…

- Echipa de rugby tocmai s-a intarit cu un jucator venit de la rivala din Maramureș și care e selectionat la echipa nationala. Alexandru Bucur a semnat cu SCM USAMVB Timisoara din postura de jucator liber, dupa ce a ajuns la finalul contractului cu CSM Stiinta Baia Mare. Bucur (28 ani) e un centru care…

- FR Rugby a anuntat azi si programul play-off-ului Ligii Nationale, dupa ce ieri au fost stabilite partidele din Cupa Romaniei si tintarul din campionat a fost amanat. Astfel, faza a doua a sezonului va debuta pe 13 august si va avea sase runde. Se joaca fiecare cu fiecare iar SCM USAMVB Timisoara are…

- SCM USAMVB Timisoara trebuia sa-si afle azi si programul din play-off-ul Ligii Nationale de rugby, dar tintarul a fost amanat de catre FRR. In schimb, „leii” isi stiu traseul din Cupa Romaniei, competitie al carui trofeu il detine. Banatenii se reintalnesc astfel cu CSU Alba Iulia, prima adversara din…

- Federația Romana de Gimnastica și Primaria Municipiului Lugoj organizeaza, in perioada 20-21 mai, la Sala Sporturilor “Ioan Kunst Ghermanescu”, finala Campionatul Național pe Echipe și Individual al Juniorilor III, Nivel 1 și 2 (9-11 ani). La competiția celor mai mici dintre gimnaști, speranțele…