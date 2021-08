Stiri pe aceeasi tema

- CSM Stiinta Baia Mare o va intalni pe Dinamo Bucuresti, iar CSA Steaua Bucuresti va primi replica formatiei SCM Timisoara in semifinalele Cupei Romaniei la rugby, a anuntat, joi, Federatia Romana de Rugby pe Facebook. Semifinalistele au fost decise dupa ce CS Universitatea Cluj a anuntat ca, ''din…

- CS SCM Timisoara a invins-o pe CS Universitatea Cluj cu scorul de 33-10 (7-3), miercuri, in deplasare, intr-un meci restant din etapa a 8-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Banatenii au obtinut si punctul bonus ofensiv dupa ce au marcat cinci eseuri, revenind astfel pe podium. In clasament, pe primul…

- SCM Timisoara a surclasat-o pe CS ''U'' Cluj cu scorul de 48-7 (22-0), sambata, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Cupei Romaniei la rugby. Banatenii au marcat in acest meci nu mai putin de sapte eseuri, obtinand si punctul bonus ofensiv. In clasamentul…

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe CSA Steaua cu scorul de 23-18, sambata, pe teren propriu, in etapa a opta a SuperLigii CEC Bank la rugby. ''Zimbrii'' s-au impus gratie unui eseu reusit in minutul 79, dar Steaua o obtinut punctul bonus defensiv si ramane lider. In celalalt meci al…

- In acest final de saptamana sunt programate meciurile celei de-a doua etape a returului SuperLigii de Rugby. In primul meci al etapei a șaptea, care se va disputa sambata, 5 iunie 2021, incepand cu ora 12.00, pe stadionul Gheorghe Rașcanu, vicecampioana Sport Club Municipal Timișoara va primi vizita…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 31-28 (19-7), sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea a SuperLigii CEC Bank la rugby. Dinamo a invins-o pe Timisoara dupa o pauza de noua ani in campionat. Banatenii au fost condusi cu 22-7, dar au reusit sa intoarca rezultatul si…

