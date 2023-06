Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de baschet 3×3 a Romaniei si-a incheiat parcursul la FIBA 3×3 World Cup 2023, dupa ce Acvilele au cedat astazi in ultimele doua confruntari din cadrul Grupei D, cu scorul de 7-21 in fata Chinei si cu 13-17 impotriva Lituaniei. In urma rezultatelor inregistrate in prima faza, China,…

- Rathausplaz Viena va gazdui, in perioada 30 mai – 4 iunie, intrecerile FIBA 3×3 World Cup 2023, la startul competitiei feminine fiind prezenta si nationala Romaniei. Sub comanda team-managerului Anca Stoenescu, delegatia tricolora a plecat deja spre Austria pentru a se acomoda cu febra competitiei mondiale…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a sedintei desfasurata la sediul FRB in data de 16.05.2023, cu prezenta a 13 membri: 1. Se aproba cu unanimitate de voturi Planul Operational de Activitati…

- Ședința Adunarii Generale Ordinare a FEDERAȚIEI ROMANE DE BASCHET s-a desfașurat in Centrul internațional de conferințe al Universitații Valahia (Corpul K) – Targoviște, județul Dambovița. In conformitate cu art. 12.17 din Statutul Federației Romane de Baschet, ședința a fost reconvocata prima data…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara și-a incheiat azi sezonul dupa ce a cedat și in al treilea meci cu CSM Oradea din sferturile de finala ale play-off-ului Ligii Naționale. Spre deosebire de primele doua dueluri, pierdute clar in Bihor, alb-violeții au fost aproape de victorie pe teren propriu, dar neinspirația…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a reușit sa obțina la limita biletele pentru play-off-ul Ligii Naționale la baschet masculin. ”Leii” au depașit-o ieri seara pe FC Argeș Pitești, scor 99-89, și au beneficiat totodata de eșecul lui Dinamo in fieful Rapidului pentru a prinde Top 8. Banațenii au pierdut…