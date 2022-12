Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES… Juniorii U15 de la LPS Vaslui caștiga cu 2-0 la Galați și raman in lupta pentru calificarea in faza urmatoare a Ligii Elitelor – U15. Vasluienii i-au dedicat victoria colegului lor, Tudor Domințeanu, accidentat la umar in meciul cu Dacia Unirea Braila. Victorie importanta pentru LPS Vaslui in…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut a doua victorie in doua zile in Croatia. Dupa gazda de la Zabok, „leii” au trecut in Alpe Adria Cup si de slovenii de la KK Rogaska, scor 103-97. Slovenii au condus cu 26-21 dupa primul sfert. Al doilea a fost parcurs intr-un echilibru perfect astfel ca diferenta…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inceput cu dreptul sezonul cu o victorie intr-o competitie euroregionala. „Leii” s-au impus cu 88-63 pe terenul croatilor de la Zabok in primul meci din Alpe Adria Cup. Alb-violetii se aflau la egalitate cu gazdele croate dupa primul sfert (18-18), iar la pauz aveau…

- Ieri, 14 septembrie, la ora 17:00, a avut loc tragerea la sorți a biletelor caștigatoare la ,,Tombola tricourilor”, premii oferite de echipa de handbal de Liga Naționala pentru trei spectatori care au asistat la meciul dintre CSM Focșani 2007 și CSM Bacau din 3 septembrie 2022. Au fost extrase numerele…