SCM Timişoara şi-a conturat lotul pentru noul sezon. Un fundaş american printre cele trei achiziţii ale verii SCM Timisoara are, cel putin momentan, 13 jucatori pentru noua stagiune. Sectia de baschet pare sa fi actionat si ea economicos in aceasta vara. Astfel ca din lotul vechi vor continua cu „leii” sapte jucatori si au fost anuntate doar trei transferuri, ceilalti trei componenti sunt jucatori foarte tineri promovati de la juniori. Timisorenii se […] Articolul SCM Timisoara si-a conturat lotul pentru noul sezon. Un fundas american printre cele trei achizitii ale verii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

