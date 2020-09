Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet SCM Timisoara s-a impus fara probleme aseara in cea de-a doua partida amicala disputata in Bulgaria. Dupa ultima sirena, tabela a indicat 86-60 in favoarea „leilor” din Banat in duelul cu BC Yambol. Diferenta s-a facut in sferturile doi si trei, castigate de alb-violeti cu 30-8 si,…

- SCM Timisoara a disputat ieri al treilea joc de verificare din aceasta perioada. Baschetbalistii alb-violeti au fost depasiti la limita de gazda patrulaterului de la Stara Zagora, BC Beroe, scor 53-57. Dupa cele doua esecuri din Serbia, cu U-BT Cluj si KK Vrsac, SCM-ul a inceput ieri un nou stagiu in…

- „Leii din Banat” au inregistrat ieri al doilea esec in amicalele din Serbia. Dupa U-BT Cluj, SCM Timisoara a fost intrecuta peste granita si de catre KK Vrsac, grupare din Banatul Sarbesc, scor 70-74. Jocul s-a disputat in cunoscuta sala „Millenium” din Vrset, care ramane poate cea mai moderna din intreg…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a incheiat, luni seara, meciurile amicale disputate in Serbia, cu un bilant de doua victorii si trei infrangeri. Cea mai titrata adversara a fost multipla campioana Partizan Belgrad. U BT Cluj este singura reprezentanta a Romaniei in Basketball…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara va avea mai multe jocuri de pregatire peste hotare in luna septembrie. Printre adversarele „leilor” in Serbia si Bulgaria se vor numara si colegele din campionat, U-BT Cluj si SCMU Craiova. Alb-violetii vor disputa un total de cinci amicale in septembrie. Maine,…

- SCM Timisoara a inregimentat inca un jucator pentru stagiunea 2020-21. Sub comanda lui Dragan Petricevic va evolua pentru „lei” si tanarul Daniel Banciu, jucator care se incadreaza in regula U23 a Ligii Nationale. Banciu (22 ani) masoara 2,06 metri inaltime si evolueaza pe pozitia 4. El a activat ultima…

