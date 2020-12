Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Studentele de la Clubul Sportiv Universitatea Reșița vor incepe campionatul Diviziei A in luna decembrie. Cele 20 de echipe participante au fost imparțite in trei serii, iar primele trei etape se vor juca sub forma de turneu! „In ceea ce ne priveste pe noi, competitia din acest an este una…

- Echipa de handbal CSM Corona Brașov va lua startul in noul sezon, pe 3 decembrie, la Sfantu Gheorghe. Astfel, seria A, din care face parte și CSM Corona Brașov va disputa meciurile in Sala „Katy Szabo”, seria B se va desfașura tot la Sfantu Gheorghe, dar in „Sepsi Arena”, in vreme ce jocurile din seria…

- Baschetbalistii de la SCM Timisoara au obtinut o victorie lejera in cel de-al doilea joc disputat in acest sezon. A fost 109-49 cu CSM Targu Jiu, grupare afectata insa de multe cazuri de Covid. A fost clar de la inceput ca „leii” isi vor adjudeca si jocul 2 din grupa de Cupa de la Sibiu. Dupa succesul…

- Stațiile de monitorizare a calitații aerului din Romania – cele din rețeaua naționala – au un rol clar: acela de a masura nivelul unor poluanți, pentru ca datele sa ajunga ulterior la public, dar și la autoritațile europene. Inainte, datele brute venite din stații trec prin mainile operatorilor locali…

- Municipiul Sebeș este, și in acest an, gazda primitoare a competiției “Cupa Muhlbach” la tenis de camp, rezervata copiilor și juniorilor, la categoriile de varsta 10, 14, 16 și 18 ani, baieți și fete. Intrecerile se desfașoara pe terenurile noii bazei sportive aparținand Clubului de Tenis Dura din Sebeș,…

- Cele trei grupe din prima faza a Cupei Romaniei la baschet masculin vor fi gazduite, intre 17-22 octombrie, de Bucuresti, Oradea si Sibiu, anunța news.ro.Astfel, la Bucuresti, in grupa A, vor juca U Banca Transilvania Cluj-Napoca, Dinamo Bucuresti, BCMU Pitesti, CSM Galati (17-20 octombrie),…

- SCM Timisoara a emis o adresa catre FR Rugby, in care a anunțat ca nu se prezinta la meciul cu Baia Mare de peste doua zile, indiferent de consecinte. Asta desi DSP Timis le-a dat „verde” banatenilor sa participe la jocul din Cupa Romaniei, dupa ce in cadrul lotului a fost depistat si un al doilea caz…

