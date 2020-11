Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timișoara și CSO Voluntari au dat startul grupei C de calificare la Final 8-ul Cupei Romaniei. Partida a avut loc in Sala Transilvania din Sibiu și s-a incheiat cu scorul de 87-85 pentru SCM Timișoara, dupa o revenire demna de orice film de la Hollywood. Echipa din Ilfov a inceput mai bine și s-a…

- SCM Timisoara va debuta saptamana viitoare in stagiunea baschetbalistica 2020-21 prin intermediul Cupei Romaniei. Intreaga competitie a fost amanata din cauza numeroaselor cazuri Covid aparute, inclusiv la gruparea banateana. Alb-violetii s-au recuperat intre timp medical, dar zilele trecute internationalul…

- Divizionarele secunde de pe Bega, calificate in 16-imile de finala ale Cupei isi vor afla adversarele din aceasta faza luni, 7 noiembrie. Atat Ripensia, cat si ASU Politehnica au sanse mari sa evolueze la Timisoara cu o formatie din elita, fiind repartizate in urna B la tragerea la sorti. ASU Poli a…

- 100 de doze din antiviralul Remdesivir au ajuns noaptea trecuta la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, cu ajutorul unui echipaj al ISU Timiș. Maistrul militar Calin Dobrean și plutonierul major Daniel Bodea au preluat cutiile cu Remdesivir de la Unifarm București…

- Sambata și duminica, 26 și 27 septembrie, sunt programate partidele contand pentru etapa a 2-a din cadrul Cupei Romaniei, la malul marii Tomitanii Constanța urmand sa intalneasca pe Dinamo București, in timp ce in Parcul Sportiv “Iuliu Hatieganu”, fața in fața se vor afla Universitatea Cluj și SCM Timișoara.…

- Poli a condus cu 6 goluri in prima repriza, a intrat cu 10-6 la pauza, dar in partea a doua echipa lui Vlad Caba a fost net depașita Dobrogea Sud Constanța a reușit calificarea in finala Cupei Romaniei dupa ce a trecut sambata seara cu 24-20, la Sf. Gheorghe, de Poli Timișoara. Cu un nou antrenor pe…

- Liga 3 va incepe pe 12 septembrie, dar inainte de jocurile de campionat, formatiile vestice au meciuri in Cupa Romaniei. Cu aceasta ocazie va reveni pe gazon si ACS Poli, grupare care a evitat emotiile luptei din subsol in editia trecuta a esalonului tert dupa ce competitia a fost inghetata. Elevii…