- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a obtinut marti, pe teren propriu, a cincea victorie din grupa B a Alpe Adria Cup, scor 97-85 (46-43), in compania echipei Ilirija, potrivit news.ro.In primele meciuri din grupa B, SCM Timisoara a obtinut rezultatele: 87-69 cu KK Dubrava, 85-76 cu BK Olomoucko,…

- SCM Timișoara și-a continuat forma excelenta din Alpe Adria Cup și a ajuns la cinci victorii din tot atatea meciuri in competiția europeana. Leii din Banat au trecut pe teren propriu de Ilirija, formatie din capitala Sloveniei, Ljubljana, cu 97-85, diferenta de 12 puncte fiind si cea maxima din meci,…

- SCM Timisoara a reusit ieri sa o depaseasca in sala „Constantin Jude” pe CS Dinamo Bucuresti, scor 91-82, in runda a 8-a a Ligii Nationale. Victoria „leilor” a pus capat seriei negative din campionat, unde au incheiat luna octombrie cu esecuri pe linie. Dupa succesul din Alpe Adria Cup, baschetbalistii…

- SCM Timisoara a obtinut o noua victorie in Alpe Adria Cupa. Daca in campionat „leii” erau pe o panta descendenta, in competitia continentala euroregionala banatenii se afla la al doilea succes la rand, invingand-o in aceasta seara pe Redstone Olomoucko, scor 85-76. Primul sfert din aceasta seara din…

- SCM Timisoara a inregistrat al treilea esec stagional in noua editie a Ligii Nationale dupa infrangerea, la limita, suferita ieri seara contra Rapidului. Oaspetii s-au impus cu 100-97, dupa ce scorul la finele primelor patru sferturi „clasice” a fost 93-93. Sala „Constantin Jude”, aflata inca in stare…

- „Leii din Banat” au luat ieri seara startul in noua editie a competitiei euroregionale in care a fost invitata si anul trecut – Alpe Adria Cup. SCM Timisoara a invins-o pe croata KK Dubrava cu 87-69. Baschetbalistii alb-violeti s-au impus in fiecare sfert al intalnirii: 22-10, 24-23, 24-22 si 17-14.…

- SCM Politehnica a obtinut prima victorie stagionala in editia 2023-24. Handbalistii alb-violeti si-au luat revansa pentru ultimele rezultate negative si s-a impus, la limita, in fata Stelei, scor 28-27. Ieri, in sala „Constantin Jude”, „cuplajul” timisorean de pe parchet a inceput cu victoria lui Poli…

- „Leii din Banat” au pierdut cu prahovenii si se afla acum la mana adversarelor in privinta sanselor de a merge mai departe in Cupa Romaniei. A fost SCM Timisoara – CSM Petrolul Ploiesti 78-86 dupa o repriza suplimentara, intr-un joc inceput cu probleme la instalatia de iluminat a salii, altfel moderne,…