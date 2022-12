Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet a disputat un nou meci in Alpe Adria Cup, de aceasta data pe terenul lui Spisski Rytieri, formație ce avea un bilanț de 2-1 inaintea rundei a cincea, in timp ce banatenii aveau 4-0. Dupa un meci echilibrat, gazdele s-au impus cu 95-88. Timisoara a inceput foarte bine si a avut ...…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup dupa victoria de pe teren propriu cu croatii de la KK Zabok, scor 92-65. In primul joc din returul grupei D, alb-violetii aveau nevoie de un succes pentru a-si asigura calificarea si l-au obtinut fara mari…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara, liderul grupei D din Alpe Adria Cup, incepe returul competitie euroregionale cu un joc pe teren propriu impotriva croatilor de la Zabok, ultima clasata. „Leii”, cu trei victorii din trei partide sunt favoriti, un succes asigurandu-le calificarea in sferturile de finala.…

- SCM „is on fire”, se poate spune, dupa o celebra expresie din sport. „Leii din Banat” i-au batut si pe cei oradeni, de la CSM, in acest start de sezon prolific pentru elevii lui Dragan Petricevic, asezonat cu victorii pe linie indiferent de competitie. Duelul din aceasta seara din sala „Constantin Jude”…

- Debutanta in Alpe Adria Cup, o competitie oficiala cu formatii preponderent din centrul Europei, SCM Timisoara a obtinut, miercuri, a treia victorie din grupa D, pe teren propriu, cu slovacii de la Spisski Rytieri, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut a doua victorie in doua zile in Croatia. Dupa gazda de la Zabok, „leii” au trecut in Alpe Adria Cup si de slovenii de la KK Rogaska, scor 103-97. Slovenii au condus cu 26-21 dupa primul sfert. Al doilea a fost parcurs intr-un echilibru perfect astfel ca diferenta…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inceput cu dreptul sezonul cu o victorie intr-o competitie euroregionala. „Leii” s-au impus cu 88-63 pe terenul croatilor de la Zabok in primul meci din Alpe Adria Cup. Alb-violetii se aflau la egalitate cu gazdele croate dupa primul sfert (18-18), iar la pauz aveau…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara incepe noul sezon competitional pe plan extern, cu doua meciuri in Alpe Adria Cup, competiție la care participa in premiera. Primul meci va fi joi cu gazda croata de la KK Zabok. A doua zi imediat va fi intalnita gruparea slovena KK Rogaska. Ambele partide vor avea loc…