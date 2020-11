Echipa de rugby a Timisoarei ar fi trebuit sa intalneasca maine, de la ora 15:00, Universitatea Cluj in cadrul etapei a 5-a a Grupei A din Cupa Romaniei. In condițiile in care echipa gazda a comunicat ca nu poate susține aceasta partida din cauza infectarilor cu SARS-CoV-2, neprimind avizul DSP Timiș formația clujeana va caștiga ... The post SCM Timisoara nu mai joca rugby in acest sezon appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .