- Timișoara gazduiește maine un meci din cupele europene de baschet la 3613 zile distanța de precedentul. SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara intalnește miercuri, 12 octombrie, ora 18,30, la sala Constantin Jude, formația Spisski Rytieri (Slovacia), in Grupa D din Alpe Adria Cup. Spisski Rytieri este semifinalista…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joaca miercuri, 12 octombrie, ora 18,30, cu formația Spisski Rytieri (Slovacia), in Grupa D din Alpe Adria Cup. Partida va avea loc la sala Constantin Jude. Pentru echipa timisoreana va fi al treilea meci in competiție, dupa ce la 22 și 23 septembrie, in turneul de la…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joaca miercuri seara in sala „Constantin Jude” in Alpe Adria Cup. Tinand cont ca actuala echipa e continuatoarea lui „Elba” (numita apoi si BCM Elba sau BCT, printre altele), pentru „lei” este o revenire in eurocupe dupa aproape un deceniu. Adversara banatenilor va fi…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a invins-o pe CSM Tg. Jiu in primul ei meci in cadrul grupei E a Cupei Romaniei. Gorjenii au fost depasiti cu 80-72 ieri seara iar „leii” vor mai juca si cu organizatoarea de la Medias – CSU Sibiu – deseara. Timisorenii au pana acum 4 din 4 victorii in […] Articolul „Leii…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut a doua victorie in doua zile in Croatia. Dupa gazda de la Zabok, „leii” au trecut in Alpe Adria Cup si de slovenii de la KK Rogaska, scor 103-97. Slovenii au condus cu 26-21 dupa primul sfert. Al doilea a fost parcurs intr-un echilibru perfect astfel ca diferenta…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inceput cu dreptul sezonul cu o victorie intr-o competitie euroregionala. „Leii” s-au impus cu 88-63 pe terenul croatilor de la Zabok in primul meci din Alpe Adria Cup. Alb-violetii se aflau la egalitate cu gazdele croate dupa primul sfert (18-18), iar la pauz aveau…

- SCM Politehnica Timisoara a „retinut” trofeul competitiei traditionale pe care o organizeaza in sala „Constantin Jude”. Editia speciala prin care s-au marcat 75 de ani de la infiintarea sectiei de handbal le-a adus alb-violetilor in finala mare gruparea sarba Metaloplastika Sabac, pe care au depasit-o…

- SCM OHMA Timisoara si-a aflat adversarele si programul din prima faza a competitiei Alpe Adria Cup. Banatenii au fost repartizati in grupa D, alaturi de formatiile KK Rogaska (Slovenia), KK Zabok (Croatia) si Spisski Rytieri (Slovacia). „Leii” din Banat vor debuta in data de 12 octombrie pe teren propriu…