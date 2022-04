Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Timisoara, in continuare cu absente notabile, nu a reusit sa provoace pagube vicecampioanei CSM Oradea in restanta din runda a XIV-a a Ligii Nationale. Oaspetii s-au impus dupa un final strans, scor 62-67. Primul sfert a fost castigat de oaspeti cu 17-12. In al doilea oradenii s-au distantat…

- SCM OHMA Timisoara si-a revenit rapid dupa esecul cu Voluntari. Astazi, „leii” au primit, tot acasa, replica celor de la CS Rapid Bucuresti. Victoria a fost a alb-violetilor, la o „distanta mare” de adversar, scor 80-59! „Leii” si-au aratat superioritatea inca din primul sfert: 20-10. Totusi, oaspetii…

- Un politist de frontiera din cadrul ITPF Oradea a fost depistat de Agenția Naționala de Integritate cu o avere nejustificata de aproximativ 100.000 de lei. Barbatul este anchetat și pentru fals in declarații, deoarece deținerea mai multor autoturisme. Agenția Naționala de Integritate a sesizat Comisia…

- SCM Timisoara a trecut, asa cum era de asteptat, de CSM Targu Jiu. Diferenta s-a marit simtitor spre final, s-a incheiat 80-56. A fost o zi buna si pentru un suporter norocos din sala, care a reusit sa ia premiul din pauza pus la bataie de organizatori. Primul sfert s-a incheiat cu scorul de 22-14 […]…

- SCM OHMA Timisoara a avut doua saptamani de pauza din cauza amanarii jocului cu Focsani din weekend-ul trecut. Maine, „Leii” au meci acasa cu CSM Targu Jiu, teoretic un adversar pe care ar trebui sa-l depaseasca. Pentru baschetbalistii banateni a rezultat o pauza destul de consistenta dupa ce vrancenii…

- Dej este in continuare orașul cu cea mai mare rata de infectare cu COVID-19 din Romania. 19 orase si municipii au o rata de infectare de peste 20 de cazuri de COVID la mia de locuitori pe ultimele 14 zile. Conform Grupului de Comunicare Strategica (GCS), cele mai mari incidente se inregistreaza in municipiul…

- SCM OHMA Timișoara nu a putut sa tina pasul cu FC Arges Pitesti dupa problemele avute cu coronavirusul. Obligati sa joace in Trivale, banatenii au avut cateva absente importante si au cedat cu 73-95 intr-un meci in care practic nu au pus probleme gazdelor. Echipa pregatita de Dragan Petricevic a fost…