SCM Timişoara, învinsă pe terenul lui CSM Corona Braşov „Leii din Banat” au cedat azi la Brasov in fata nou promovatei CSM Corona. Gazdele au revenit pe tabela dupa ce au fost conduse si s-au impus cu 74-68 (38-29). Primul sfert de sub Tampa s-a incheiat la egalitate (scor 20-20). Al doilea a fost acontat de gazde (18-9), apoi timisorenii au condus dupa un […] Articolul SCM Timisoara, invinsa pe terenul lui CSM Corona Brasov a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

