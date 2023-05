Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova și FC Voluntari și-au imparțit punctele, dupa un meci nebun, iar rezultatul nu l-a satisfacut deloc pe Nicolo Napoli, antrenorul gazdelor. „Un meci bun al ambelor echipe. Am incercat amandoua sa caștigam meciul. Am avut 3-1, am pierdut acest avantaj, ei au urcat și au egalat. Asta e fotbalul!…

- CSM Lugoj iși continua cel mai bun sezon din existența, peste toate așteptarile. Ieri, voleibalistele banațence au tranșat cu 3-0 meciul 3 al sferturilor de finala cu CSO Voluntari și s-au calificat in premiera in faza semifinalelor Diviziei A1. Dupa 3-0 in meciul 1 din sala ”Ioan Kunst Ghermanescu”…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara si-a redus sansele de a mai accesa play-off-ul dupa esecul inregistrat azi cu baschebalistii de la CS Rapid Bucuresti. A fost 91-81 pentru oaspeti, care au inceput mai bine jocul din sala „Constantin Jude”. Primul sfert a fost dezastruos pentru alb-violeti, fiind cedat…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc duminica, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-un meci din cadrul etapei a 2-a din play-off-ul Superligii. Despre aceasta disputa extrem de importanta in primvința luptei pentru titlu au vorbit astazi antrenorul Științei, Eugen Neagoe, și…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a obținut o victorie importanta de clasament in fieful celor de la SCM U Craiova. Baschetbaliștii alb-violeți s-au impus cu 80-69 in ultima deplasare din grupa 1-10 a Ligii Naționale. Banațenii nu au inceput bine in moderna sala a oltenilor. 13-19 și 16-20 au fost rezultatele…

- O fabrica de medicamente din Voluntari, județul Ilfov era folosita intr-o rețea internaționala de droguri de mare risc, au transmis reprezentanții DIICOT, marți, intr-un comunicat de presa. Drogurile erau vandute in Polonia, Cehia, Slovacia și Bulgaria. Laurentiu Huica, fost vicepresedinte al Asociatiei…

- SCM Politehnica nu a reușit sa lege și o a patra victorie la rand in duelurile oficiale. Alb-violeții au cedat, scor 26-29, ieri seara, pe teren propriu, cu CSM Focșani, și au revenit pe loc de baraj de supraviețuire. Meciul a fost echilibrat in prima parte, Poli a și condus cu 13-12 pe finalul reprizei,…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inceput cu stangul duelurile din faza superioara a Ligii Nationale. „Leii” au fost depasiti clar de gazda CSU Sibiu, scor 63-95. Dupa victoria spectaculoasa, pe muchie de cutit, cu Galatiul, si calificarea in Top 10, timisorenii au fost astazi foarte „palizi” in Ardeal,…