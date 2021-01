SCM Timişoara, învinsă de Craiova la revenirea în Bihor SCM Timisoara a fost invinsa astazi de SCMU Craiova la revenirea in Arena „Antonio Alexe” din Oradea, dupa ce saptamana trecuta alb-violetii inregistrasera doua victorii aici. Oltenii s-au impus cu 72-54 la capatul unui meci pe care l-au controlat. Partida se anunta foarte stransa in conditiile in care ambele echipe aveau cinci victorii si patru infrangeri inaintea intalnirii […] Articolul SCM Timisoara, invinsa de Craiova la revenirea in Bihor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- SCMU Craiova a obținut un nou succes in Liga Naționala de Baschet Masculin. Trupa lui Todorov s-a impus fara prea mari emoții in fața Timișoarei, scor 72-54 dupa un meci cu foarte multe ratari de ambele parți și cu procentaje foarte slabe. Partida a debutat cu mai multe ratari și de o parte și de alta,…

- SCM Timisoara a ajuns la cinci victorii stagionale dupa al doilea turneu in Bihor in aceasta editie a Ligii Nationale. „Leii din Banat” s-au impus cu 78-70 in fata gruparii CSM Focsani, dupa ce ieri i-au depasit mai clar pe baschetbalistii formatiei din Miercurea Ciuc. Focsaniul avea doua victorii in…

- SCM Timisoara a incheiat cu un esec turneul bihorean dupa doua victorii obtinute in zilele precedente. A fost 68-75 cu CSM Oradea, la capatul unui meci controlat de gazde. Primul sfert a fost castigat de bihoreni la sase puncte diferenta (24-18). CSM-ul si-a marit apoi ecartul la 13 puncte inainte de…

- SCM Timișoara a obținut a doua victorie in actuala ediție a Ligii Naționale de baschet masculin, dupa succesul de ieri cu Galați. Astazi, echipa antrenata de Dragan Petricevic a dispus de CSM Targu Jiu cu scorul de 71-64, intr-o partida disputata in Arena “Antonio Alexe” din Oradea. Banațenii mai au…

- SCM Timișoara a intrecut CSM Galați cu scorul de 80-78 in primul meci al ediției 2020/2021 a Ligii Naționale. Partida s-a disputat in Arena “Antonio Alexe” din Oradea, acolo unde se desfașoara primul turneu al campionatului, la care mai participa Tg. Jiu și Oradea. Partida a fost palpitanta, cu ambele…

- SCM U Craiova a incheiat grupa preliminara B a Cupei Romaniei la baschet masculin cu patru victorii din tot atatea meciuri, dupa 76-74 (21-17, 16-15, 14-20, 25-22) cu CSM CSU Oradea, in Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea.Echipa din Banie, care era deja calificata la turneul Final 8, a reusit…

- SCM U Craiova a incheiat grupa preliminara B a Cupei Romaniei la baschet masculin cu patru victorii din tot atatea meciuri, dupa 76-74 (21-17, 16-15, 14-20, 25-22) cu CSM CSU Oradea, in Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea. Echipa din Banie, care era deja calificata la turneul…

- SCM U Craiova a reusit a doua sa victorie in Grupa B a Cupei Romaniei la baschet masculin, 89-76 (35-24, 19-15, 21-14, 14-23) cu CSA Steaua Bucuresti, luni, in Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea. Craiovenii au invins Steaua dupa ce castigasera categoric si cu CSM VSKC Miercurea Ciuc.…