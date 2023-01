Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 a fost cu rezultate foarte bune in ultima parte pentru „Leii din Banat”. Iar noul an incepe repede pentru SCM Timisoara din punct de vedere competitional. Alb-violetii revin deja maine in arena, pe teren propriu, pentru un duel dificil cu CSO Voluntari, detinatoarea Cupei si totodata vicecampioana…

- CSM Oradea s-a impus in duelul formatiilor cu cele mai putine esecuri din Conferinta B a Ligii Nationale contra SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara. Bihorenii au castigat cu 89-66 dupa ce au cedat intr-un singur sfert. Prima repriza a fost foarte disputata, gazdele s-au impus cu 18-12 la finele primului…

- In cadrul Proiectului educațional „VOLUNTARI DE FAPTE BUNE”, din calendarul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitara, in saptamana fructelor și legumelor donate(21-25 noiembrie 2022), Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Garleni, prin coordonator S.N.A.C local- prof. Anamaria Domnina…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup dupa victoria de pe teren propriu cu croatii de la KK Zabok, scor 92-65. In primul joc din returul grupei D, alb-violetii aveau nevoie de un succes pentru a-si asigura calificarea si l-au obtinut fara mari…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara, liderul grupei D din Alpe Adria Cup, incepe returul competitie euroregionale cu un joc pe teren propriu impotriva croatilor de la Zabok, ultima clasata. „Leii”, cu trei victorii din trei partide sunt favoriti, un succes asigurandu-le calificarea in sferturile de finala.…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a avut un start excelent de sezon – cu opt victorii in toate competitiile. Seria de vis nu a continuat insa in aceasta seara in sala „Gabriela Szabo”. Gazda CSO Voluntari a reusit sa-i tina la distanta pe „lei” si a castigat disputa din Conferinta B a Ligii Nationale,…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a invins CSM Oradea pe Bega in urma cu cinci zile iar acum are duel cu o alta participanta in FIBA Europe Cup. Maine, „leii” infrunta sub panou, in deplasare, CSO Voluntari. Ilfovenii vin dupa o victorie proaspata pe plan continental, 75-60 cu suedezii de la Norrkoping,…

- „Leii din Banat” au castigat in aceasta seara jocul disputat in eurocupe acasa dupa un deceniu. SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a invins-o pe Spisski Rytieri fara drept de apel: 106-72, in neatractiva sala „Constantin Jude”. Prin acest succes alb-violetii domina clar grupa D din Alpe Adria Cup, unde…