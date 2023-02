Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara incepe maine jocurile din faza superioara a Ligii Nationale. „Leii” au o misiune dificila, in fieful celor de la CSU Sibiu, dupa ce au obtinut in mod dramatic calificarea in Top 10 in detrimentul Galatiului. „Leii” incep cu cinci infrangeri si trei victorii (11 puncte),…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova se afla fata in fata cu unul dintre meciurile importante din acest campionat regular din LNBM. Miercuri, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta va veni Petrolul Ploiesti, ocupanta pozitiei a treia din seria noastra, iar victoria alb-albastrilor este obligatorie…

- Vicecampioana FCC Baschet UAV Arad a invins-o pe CS Municipal Targoviste cu scorul de 94-60 (22-16, 22-21, 31-12, 19-11), miercuri, pe teren propriu, intr-un joc din etapa a 12-a a Ligii Nationale de baschet feminin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Campioana U Banca Transilvania Cluj s-a impus miercuri, in deplasare, in fata formatiei CSU Sibiu, scor 88-67 (46-31), in meci contand pentru etapa a XIII-a a Ligii Nationale, Conferinta A. Sibienii au pierdut chiar de ziua de nastere a antrenorului lor, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- „Leii din Banat” au inceput 2023 cu o infrangere categorica pe teren propriu. CSO Voluntari a castigat cu 97-72 in fata lui SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara intr-un joc pe care l-a controlat surprinzator de clar. Baschetbalistii alb-violeti, cu un parcurs excelent la inceputul sezonului, au inregistrat…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, campioana en titre, a fost invinsa acasa de CS Rapid Bucuresti cu scorul de 88-83 (18-22, 28-23, 19-24, 23-14), vineri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet masculin, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Meciuri pe banda rulanta in decembrie sub panou. Si in campionatul intern, si in Alpe Adria Cup. Prim-diviyionada SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara deschide etapa a VIII-a a Ligii Naționale de baschet, cu partida de pe teren propriu imptriva formației CSM ABC Athletic Constanța. Confruntarea va avea loc…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup dupa victoria de pe teren propriu cu croatii de la KK Zabok, scor 92-65. In primul joc din returul grupei D, alb-violetii aveau nevoie de un succes pentru a-si asigura calificarea si l-au obtinut fara mari…