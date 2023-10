Prognoza hidrologica pentru Dunare. Datele INHGA

Debitul Dunarii la intrarea in tara sectiunea Bazias va fi stationar in primele doua zile ale intervalului, in jurul valorii de 2.000 metri cubi secunda mc s , apoi in usoara crestere pana la valoarea de 2.150 mc s pana la sfasitul intervalului de prognoza, situandu se sub media multianuala a lunii octombrie… [citeste mai departe]