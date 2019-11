Stiri pe aceeasi tema

- Pe 14 noiembrie, cu doar o zi inainte de Black Friday, eMAG va inaugura un nou showroom la Sibiu, in incinta noului Promenada Mall din centrul istoric al orașului. In showroom-ul cu o suprafața de aproximativ 500 de metri patrați vor fi expuse 1.000 de produse, cu o zona speciala „15 top products” dedicata…

- SCM Timisoara a suferit azi un nou esec in Liga Nationala. „Leii” au fost batuti in deplasare de liderul neinvins U-BT Cluj-Napoca, scor 70-79. Banatenii au fost condusi aproape permanent pe tabela si au ratat revenirea pe final. Jucatorii pregatiti de Dragan Petricevic nu au inceput bine partida, cedand…

- Partida s-a disputat in devans, celelalte meciuri ale etapei urmand sa se desfișoare joi. Intalnirea de la Targu Jiu a fost la discreția echipei oradene, care s-a desprins decisiv inca din prima repriza. Formația noastra a oferit un veritabil recital de goluri, impunandu-se intr-o maniera categorica.…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec stagional in Liga Nationala dupa ce a fost invinsa pe teren propriu de Dinamo Stiinta Bucuresti. „Leii din Banat” au cedat cu scorul de 64-81 dupa ce se apropiasera la un singur punct pe tabela de alb-rosii in sfertul al patrulea. Dupa doua victorii la rand tehnicianul…

- Baschetbaliștii de la BCM U FCA Pitești vor avea parte de un duel dificil in cadrul etapei a 4-a din Liga Naționala de Baschet masculin. Alb-violeții vor primi vizita campionilor de la CSM CSU Oradea intr-un meci ce se va disputa sambata, cu incepere de la ora 20:00, la Sala Sporturilor Trivale. BCM…

- „Leii din Banat” au revenit in sala „Constantin Jude” pentru pregatirea noului sezon. Cu multe schimbari in noul mandat al lui Dragan Petricevic, SCM Timisoara a mai transferat un jucator pentru postul 5. E vorba de Laci Lazar, sosit chiar de la campioana CSM Oradea. Parchetul din „Olimpia” inca sclipea…

- Lotul prim-divizionarei de baschet SCM Timișoara s-a completat astazi cu un pivot de 2.10 m, cu o bogata experiența in Liga Naționala. Este vorba despre Laci Lazar, campion național cu CSM Oradea. The post Experiența sub panou! Un nou pivot pentru SCM Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- Prima etapa va avea loc pe data de 7 septembrie, cand CSU va intalni in deplasare CS Marta Baia Mare. In etapa a doua, la Reșița va veni pe data de 14 septembrie formația CSM Targu Mureș. Legat de seria in care a fost repartizata echipa reșițeana, profesorul Cristian Busuioc a declarat: „Va…