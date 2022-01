Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Timișoara incheie turul Ligii Naționale de baschet masculin cu un meci in deplasare, la Miercurea Ciuc. Partida dintre formația locala CSM VSKC și Leii din Banat va avea loc vineri, 14 ianuarie, de la ora 18,00 și este televizata. Conform protocolului impus de F. R. Baschet, delegația timișoreana…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 336 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.831 teste efectuate (din care 1.306 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (174), Moșnița Noua (23), Giroc (16),…

- Autoritațile au anunțat duminica, 26 decembrie, 15 decese COVID. In ultimele 24 de ore au mai fost confirmate 349 de cazuri de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 9.774 de teste. Numarul pacienților internați la ATI a scazut la 443.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat duminica 15 decese…

- Ultimul bilant de coronavirus pe judetul Timis arata 47 de noi cazuri de infectare cu virusul SARS-COV-2, dupa efectuarea a 2135 de teste, dintre care 1341 rapide. Raportarea pe ultimele 24 de ore arata si un deces. Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul judetului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 64 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.078 teste efectuate (din care 852 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (36). Din totalul persoanelor identificate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 343 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.975 teste efectuate (din care 1.850 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (174), Lugoj (24), Giroc (13) și Dumbravița…

- In județul Vrancea, in data de 27 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 807 persoane in carantina la domiciliu; 915 persoane in izolare la domiciliu; 295 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- Celor patru milioane de rezidenți din Lanzhou li s-a interzis sa iasa din case decat in situații urgente, iar autobuzele, rutele feroviare și activitatea taxiurilor au fost suspendate, au decis marți autoritatile chineze, pentru a ține sub control un focar aparut in acest oraș din nod-vestul Chinei…