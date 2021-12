Stiri pe aceeasi tema

- Au fost cateva zile negre pentru SCM OHMA Timisoara. Prim-divizionara de baschet a pierdut sambata pe terenul ultimei clasate, la Galati, iar astazi a fost invinsa pe terenul echipei de pe locul secund, CSO Voluntari. Daca exista un lucru comun intre cele doua partide, este ca in ambele, echipa timisoreana…

- SCM OHMA Timișoara susține doua teste importante in Liga Naționala de baschet masculin (LNBM). Leii din Banat joaca sambata, 11 decembrie de la ora 18,00, in deplasare, cu CSM Galați, iar 48 de ore mai tarziu au meci langa București, cu CSO Voluntari, restanța din etapa prima a campionatului. Jocul…

- Duminica, 28 noiembrie, au fost programate doua partide din etapa a 17-a a Ligii I de fotbal: FC Botoșani – FC Voluntari 1-1 și Universitatea Craiova – FCSB 2-3 (FOTO). Ultimele intalniri vor avea loc luni, 29 noiembrie: Gaz Metan Mediaș – Farul Constanța (de la ora 17:30) și CFR Cluj – Academica Clinceni…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanta va intalni pe CSM Galati in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2021-2022, s-a decis la tragerea la sorti efectuata la sediul Federatiei Romane de Baschet. Celelalte meciuri din aceasta faza a competitiei KO din baschetul romanesc…

- Astazi, 22 noiembrie, a avut loc tragerea la sorți pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Aceasta s-a desfașurat fara capi de serie, iar SCMU Craiova nu va avea o misiune deloc usoara pentru a accede in „careul de asi“ al competitiei. Alb-albastrii vor intalni, in dubla mansa, SCM Timisoara,…

- SCM OHMA Timisoara a cedat azi in etapa a 7-a a Ligii Nationale pe terenul puternicei U-BT Cluj-Napoca. „Leii din Banat” au tinut aproape de adversar pana in sfertul final, dar au fost depasiti in „Polvalenta” ardeleana, scor 88-98. Alb-violetii au evoluat in arena pe care nu cu mult timp in urma a…

- SCM OHMA Timisoara a obtinut al patrulea succes din cinci partide disputate in noua stagiune a Ligii Nationale. „Leii” au castigat destul de usor jocul de pe teren propriu cu CSM Ploiesti, o revelatie a startului de sezon, scor 95-72. „Leii”, al caror „principal” Dragan Petricevic a fost numit recent…

- Muzeul etnografic „Victor Tautu” din Sasca Montana (Caraș-Severin), care adapostește carți vechi de peste doua veacuri, unelte folosite in exploatarea miniera, lampi de mina, cufere de calatorie, mașini de scris, fotografii de epoca, scrisori, enciclopedii, o colecție filatelica, instrumente muzicale,…