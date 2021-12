Stiri pe aceeasi tema

- Sport Club Municipal Timisoara a decis la finalul acestui an sa acorde pentru prima data distinctii sportivilor de la cele trei sectii ale clubului: baschet, handbal si rugby. Nominalizarile au fost deja facute, fiind impartite in patru categorii: cel mai bun junior, cel mai bun tanar jucator, jucatorul…

- Articolul VIDEO Donatorii de sange, premiați de Consiliul Județean și DSP. Traian Decebal este in evidențele Centrului de Transfuzii din 1983 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Traian Decebal Laurențiu este veteranul colaboratorilor fideli ai Centrului de Transfuzie Sanguina Buzau. In varsta…

- Consiliul Județean Vrancea a premiat azi sportivii campioni europeni și naționali, dar și elevii de top din județ, in cadrul galei „Olimpicii pe primul loc!”. In cadrul acestui eveniment au fost premiați 107 sportivi, antrenori, elevi și profesor, care pe tot parcursul acestui an au avut rezultate remarcabile…

- Astazi am avut bucuria sa-i intalnesc și sa-i premiez la Consiliul Județean, impreuna cu vicepreședintele CJ, Ionel Cel-Mare, pe elevii și sportivii cu rezultate deosebite in anul școlar 2020 – 2021, alaturi de profesorii și antrenorii care i-au pregatit, impulsionat și propulsat catre marea performanța.…

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța premiera spectacolului „Casatoria” adaptare dupa Nikolai Gogol, regia artistica: Slava Sambriș. Premiera va avea loc duminica, 19 decembrie 2021, de la ora 18.00, la sala mare a teatrului. Intrucat condițiile derularii spectacolelor s-au modificat, la acest moment…

- Miercuri, 15 decembrie, in cadrul unei ceremonii online, a avut loc desemnarea caștigatorilor concursului „Drepturile omului in timpul pandemiei”, organizat pentru liceeni de Ambasada SUA la Bucuresti. Patru elevi hasdeieni, grupați cate doi in grupe de lucru, s-au aflat pe lista caștigatorilor. Este…

- Interlopul Radu Novac, zis ”Jack”, unul dintre membri importanți ai gruparii de trafic de cocaina din jurul lui Lucian Boncu dupa ce a fost om de incredere a lui Sorin Udrea, a primit o noua condamnare. Va reamintim ca a fost reținut , din nou, de structura centrala a DIICOT dupa ce a vandut cocaina…

- Teatrul Național din Timișoara pregatește o noua premiera, „Piesa pentru femei și barbați”, care va fi jucata marți, 2 noiembrie, de la ora 19, la Sala 2 a Teatrului Național. Spectacolul este pus in scena și regizat de Sabin Popescu, dupa scenetele și proza dramatica a lui Daniil Harms, un precursor…