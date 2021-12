Stiri pe aceeasi tema

- Sport Club Municipal Timisoara a decis la finalul acestui an sa acorde pentru prima data distinctii sportivilor de la cele trei sectii ale clubului: baschet, handbal si rugby. Nominalizarile au fost deja facute, fiind impartite in patru categorii: cel mai bun junior, cel mai bun tanar jucator, jucatorul…

- Momente de bucurie pentru sportivii Clubului Sportiv Targoviște! Astazi, cei mai buni sportivi și antrenori din cadrul clubului nostru au fost premiati in cadrul Galei Sportului Dambovițean – ediția 2021, gazduita de Corpul K al Universitații „Valahia” Targoviște.Pentru rezultatele deosebite obținute…

- Articolul VIDEO Donatorii de sange, premiați de Consiliul Județean și DSP. Traian Decebal este in evidențele Centrului de Transfuzii din 1983 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Traian Decebal Laurențiu este veteranul colaboratorilor fideli ai Centrului de Transfuzie Sanguina Buzau. In varsta…

- Consiliul Local Municipal Lugoj si Primaria Municipiului Lugoj va aduc la cunostinta ca miercuri 22.12.2021, ora 17.00, la Sala de sport Ioan Kunst Ghermanescu, va avea loc festivitatea de premiere a sportivilor si antrenorilor care au obtinut rezultate deosebite in anul 2021. Conform Regulamentului…

- Consiliul Județean Vrancea a premiat azi sportivii campioni europeni și naționali, dar și elevii de top din județ, in cadrul galei „Olimpicii pe primul loc!”. In cadrul acestui eveniment au fost premiați 107 sportivi, antrenori, elevi și profesor, care pe tot parcursul acestui an au avut rezultate remarcabile…

- Miercuri, 15 decembrie, in cadrul unei ceremonii online, a avut loc desemnarea caștigatorilor concursului „Drepturile omului in timpul pandemiei”, organizat pentru liceeni de Ambasada SUA la Bucuresti. Patru elevi hasdeieni, grupați cate doi in grupe de lucru, s-au aflat pe lista caștigatorilor. Este…

- Sport Club Municipal Bacau, club fanion al Moldovei, cu o tradiție de peste 70 de ani de performanța deruleaza in parteneriat cu Primaria Bacau proiectul ”Susținerea moderna a sportivilor de top, filonul de aur al sportului de inalta performanța bacauan” Acest program este destinat tinerilor talentați…

- In ciuda conditiilor dificile datorate crizei sanitare, organizatorii au reusit sa readuca in inimile tuturor speranta normalitatii, oferind elevilor si profesorilor sansa de a participa la activitati frumoase, alaturi de personalitati contemporane care activeaza in domenii diverse. Astazi are loc premierea…