- SCM Timisoara a ajuns la trei achizitii pentru sectia de rugby. Cel mai nou membru al „leilor” e pilierul Laurentiu Nica, sosit de la CSM Stiinta Baia Mare. Acesta a semnat sub forma de imprumut pe un an de zile cu banatenii, cu optiune de prelungire a intelegerii. Dupa gruzinul Khvicha Jgerenaia, tot…

- Un fundaș din emisfera sudica, fijianul Leisumaitaiti Iliesa Tiqe, se alatura lotului echipei banatene. Jucatorul nascut la 4 septembrie 1992 cunoaște bine Superliga, el evoluand anterior la Tomitanii Constanța. „L-am remarcat inca din sezonul trecut, cand ne-a pus unele probleme in sfertul de finala…

- SCM Timisoara a realizat un al doilea transfer in aceasta vara. Dupa gruzinul Jgerenaia, din Maramures, pe Bega a sosit un nou rugbist originar din emisfera sudica, acum via Constanta, adica din extrema cealalta a tarii. Fijianul Leisumaitaiti Iliesa Tiqe a fost componentul celor de la Tomitanii. Fundas…

- SCM Timisoara a realizat un transfer important pentru sectia de rugby. Gruzinul Khvicha Jgerenaia a semnat pe un an si jumatate cu banatenii dupa ce a evoluat timp de trei sezoane la rivala Stiinta Baia Mare. „Centrul” Khvicha Jgerenaia (25 ani) a semnat pana la finele lui 2022, cu drept de prelungire.…

- Componentul nationalei Romaniei, Dan Racotea, va evolua la Dinamo Bucuresti din viitorul sezon. Ultima data a jucat in Spania, la Bidasoa Irun. Dan Racotea joaca pe postul de inter stanga, are 2.02 metri inaltime si are 25 de ani. In Liga Nationala din Romania a jucat un singur sezon,…

- Revelatia play-out-ului trecut a fost, cu siguranta, formatia lui Emil Sandoi. In aceasta perioada, conducerea ros-albastrilor incepe sa caute solutii pentru completarea lotului. Unul dintre jucatorii acontati a trecut de la Juve la Chindia Targoviste. De la Juve Stabia, ce-i drept, formatie care evolueaza…

- SCM Rugby Timisoara a informat azi ca 250 de spectatori pot vedea pe viu duelul de sambata cu rivala CSM Stiinta Baia Mare, meci care conteaza pentru runda a 7-a a SuperLigii. Initial conducerea clubului anuntasera eronat ca doar… 15 oameni pot fi prezenti pe arena „Gheorghe Rascanu” din Ronat conform…

- In perioada 7-9 mai, au fost programate partidele tur din prima faza a barajului care va stabili echipele promovate in esalonul secund.Sezonul regular al competitiei Liga 3, editia 2020-2021, a ajuns la final in Vinerea Mare, insa pentru 20 de echipe el continua cel putin cu inca doua meciuri, contand…