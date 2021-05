SCM Timişoara a revenit, dar tot a pierdut dramatic duelul de la Bucureşti cu Dinamo SCM Timisoara a suferit al doilea esec al stagiunii in SuperLiga de rugby. „Leii” de pe Bega au fost depasiti la limita de „buldogii” de la Dinamo, scor 31-28, gazdele avand in Williams un om exact la capitolul transformari. Banatenii au reusit sa revina spectaculos in meci dupa ce au fost condusi cu 14-0, egaland […] Articolul SCM Timisoara a revenit, dar tot a pierdut dramatic duelul de la Bucuresti cu Dinamo a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SuperLiga de Rugby continua sambata și duminica, 22 și 23 mai, cu etapa a V-a, deschisa de partida ACS Tomitanii Constanța – CSM Știința Baia Mare, urmata de cea mai echilibrata intalnire a rundei, CS Dinamo – SCM Timișoara, dupa care, CSA Steaua – U Cluj va incheia duminica, aceasta etapa. A doua partida…

- ASU Politehnica si-a revenit psihic dupa o serie neagra si vrea acum sa lege victoriile in play-off-ul Ligii 2. Banatenii dau piept cu Rapid, ocupanta locului 2, in deplasare, dupa ce giulestenii s-au impus in duelurile programate in acest sezon la Timisoara. Dan Alexa si-a mai recuperat din jucatorii…

- SCM Timisoara a revenit dupa doar trei saptamani pe terenul rivalei din Maramures. Daca in Cupa Romaniei evolutia banatenilor a fost dezamagitoare, in primul joc de campionat din noul sezon, „leii” s-au prezentat mult mai bine in fief-ul celor de la CSM Stiinta Baia Mare. Gazdele s-au impus in cele…

- SCM Timisoara nu a avut noroc in primul meci din cel de-al 13-lea turneu de Liga Nationala din acest sezon „pandemic”. „Leii” au fost la egalitate cu SCMU Craiova, scor 67-67, dupa cele patru sferturi „clasice”, dar oltenii s-au impus dupa prima repriza de prelungiri cu 78-70. Craiovenii au castigat…

- FCSB a prins-o pe CFR Cluj fara patru titulari și a invins-o cu 3-0. Pentru etapa urmatoare, impotriva lui Dinamo, campioana ii va avea la dispoziție pe toți atacanții care au absentat in derby. FCSB a nimerit contextul cel mai bun cand a intalnit-o pe CFR, Dinamo va avea parte de cea mai grea misiune…

- Ca urmare a situației existente in perimetrul format din raza administrativ-teritoriala a municipiului Timișoara și a comunelor limitrofe, unde rata de incidența este ridicata, iar in baza datelor furnizate de CNCCI, gradul de ocupare a paturilor COVID ATI in județul Timiș, a atins capacitatea maxima,…

- Ca urmare a situației existente in perimetrul format din raza administrativ-teritoriala a municipiului Timișoara și a comunelor limitrofe, unde rata de incidența este ridicata, iar in baza datelor furnizate de CNCCI, gradul de ocupare a paturilor COVID ATI in județul Timiș, a atins capacitatea maxima,…

- CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau a revenit pe podiumul Divizia A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o pe CS UV Timisoara cu scorul de 3-0 (25-22, 25-14, 25-18), duminica, la Bucuresti. Andrei Mihalescu a fost cel mai bun de la invingatori, cu 14 puncte. In alt meci, CS Stiinta Explorari Baia Mare a trecut…