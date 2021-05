Stiri pe aceeasi tema

- Formatia de pe litoral a pierdut toate cele cinci meciuri jucate pana acum in acest sezon si se afla pe ultimul loc in campionat, fara niciun punct. Echipa de rugby Tomitanii Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a sasea a SuperLigii, intalnind pe teren propriu SCM Timisoara.Partida s a incheiat…

- CSA Steaua s-a impus, cu scorul de 27-14 (15-6), in deplasare, pe stadionul „Florea Dumitrache” din Bucuresti, in fata celor de la Dinamo, in eternul derby al rugby-ului romanesc, contand pentru etapa a sasea a Superligii.Intr-o alta partida a rundei, CSM Stiinta Baia Mare a invins, in deplasare, pe…

- CSA Steaua a invins-o pe CS Dinamo cu scorul de 27-14 (15-6), sambata, in deplasare, pe Stadionul ''Florea Dumitrache'' din Bucuresti, intr-un etern derby al rugby-ului romanesc, desfasurat in etapa a sasea a SuperLigii CEC Bank. Steaua a reusit sa isi adjudece si punctul bonus ofensiv, gratie…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 31-28 (19-7), sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea a SuperLigii CEC Bank la rugby. Dinamo a invins-o pe Timisoara dupa o pauza de noua ani in campionat. Banatenii au fost condusi cu 22-7, dar au reusit sa intoarca rezultatul si…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 31-28 (19-7), sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea a SuperLigii CEC Bank la rugby. Dinamo a invins-o pe Timisoara dupa o pauza de noua ani in campionat. Banatenii au fost condusi cu 22-7, dar au reusit sa intoarca rezultatul…

- SuperLiga de Rugby continua sambata și duminica, 22 și 23 mai, cu etapa a V-a, deschisa de partida ACS Tomitanii Constanța – CSM Știința Baia Mare, urmata de cea mai echilibrata intalnire a rundei, CS Dinamo – SCM Timișoara, dupa care, CSA Steaua – U Cluj va incheia duminica, aceasta etapa. A doua partida…

- Echipa CS U Cluj a invins pe ACS Tomitanii Constanta, duminica, in ultimul meci al etapei a 4-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, cu scorul de 45-27, dupa ce la pauza dobrogenii conduceau cu 10-7, partida disputandu-se pe stadionul ''Iuliu Hatieganu'' din Cluj-Napoca. U Cluj a obtinut…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe CSM Stiinta Baia Mare cu scorul de 18-17 (9-9), sambata, pe Stadionul Ghencea, in etapa a 3-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Singurul eseu al partidei a fost inscris de oaspeti, care s-au ales din acest meci doar cu punctul bonus defensiv. …