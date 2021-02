Stiri pe aceeasi tema

- In debutul turneului din BTArena de la Cluj, CSA Steaua a trecut de SCM Timișoara cu scorul de 82-71. Un scor insa mincinos pentru ceea ce s-a intamplat, banatenii fiind in fata doua treimi din partida. Bucurestenii au avut insa un finis mai bun, dar si mult noroc la unele aruncari impunandu-se astfel…

- Luni, 25 ianuarie, s-a incheiat runda a 18-a a Ligii I de fotbal, cu jocul AFC Hermannstadt – CFR Cluj, scor 1-3 (FOTO, cu oaspeții in vișiniu). Partida s-a disputat pe stadionul „Gaz Metan" din Mediaș, cu formația sibiana in calitate de gazda. Golurile au fost inscrise de Edson Pires in minutul 32,…

- SCM Timisoara a fost invinsa astazi de SCMU Craiova la revenirea in Arena „Antonio Alexe” din Oradea, dupa ce saptamana trecuta alb-violetii inregistrasera doua victorii aici. Oltenii s-au impus cu 72-54 la capatul unui meci pe care l-au controlat. Partida se anunta foarte stransa in conditiile in care…

- Focșanenii au pierdut, previzibil, jocurile cu oradenii și timișorenii CSM Focșani 2007 a jucat joi, 14 ianuarie și vineri, 15 ianuarie, partidele din turneul de la Oradea, al cincilea al campionatului Ligii Naționale de baschet. Adversare i-au fost puternicele grupari ale CSM CSU Oradea și…

- Conform nemtilor de la transfermarkt.de, TOP Liga I in bani arata asa in acest moment: Pandurii fiind pe locul 13 la pretul jucatorilor, si pe locul 16 la jucat. 1. CFR Cluj 35.850.000 E2. Steaua 34.300.000 E3. Rapid 26.475.000 E4. Timisoara 25.600....

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anunțat brigada care va oficia derbiul rundei a 15-a din Liga 1, CFR Cluj – Universitatea Craiova . Astfel, confruntarea de pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“ va fi arbitrata de Radu Petrescu (București). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Mircea Mihail Grigoriu…

- SCM Timisoara s-a impus la limita in fata celor de la CSM Galati in primul joc din cadrul intaiului turneu de LNB din noul sezon. Desi au controlat jocul si s-au distantat pe tabela in timpul reprizei secunde, baschetbalistii alb-violeti au avut mari emotii in ultimele secunde, cand moldovenii puteau…

- SCM Timisoara a inceput noul sezon prin intermediul Cupei Romaniei, dar acum, in sfarsit, se vede mai aproape si inceputul campionatului, unul sub forma de turnee in aceasta perioada de pandemie. In primul dintre ele, baschetbalistii alb-violeti se vor deplasa saptamana viitoare la Oradea, pentru duelurile…