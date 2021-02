SCM Timişoara a pierdut la limită după un meci bun cu U-BT Cluj-Napoca SCM Timisoara a inceput bine si a dus pe final o lupta palpitanta pentru victorie pe terenu celor de la U-BT Cluj-Napoca, gazda miniturneului la care au participat baschetbalistii alb-violeti in acest start de saptamana. Desi a avut si noua puncte avans pe tabela, „leii” nu au reusit sa incheie nici astazi victoriosi, fiind depasiti […] Articolul SCM Timisoara a pierdut la limita dupa un meci bun cu U-BT Cluj-Napoca a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 15 februarie – 17 aprilie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitatile de invatamant, si anume Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina, Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera „Avram…

- Luni, 1 februarie, va sosi in Romania a șaptea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 163.800 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile…

- 87.750 de doze de vaccin anti-COVID de la Pfizer BioNTech, reprezentand a cincea transa, ajunge luni in Romania, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, transportul catre…

- Focșanenii au pierdut, previzibil, jocurile cu oradenii și timișorenii CSM Focșani 2007 a jucat joi, 14 ianuarie și vineri, 15 ianuarie, partidele din turneul de la Oradea, al cincilea al campionatului Ligii Naționale de baschet. Adversare i-au fost puternicele grupari ale CSM CSU Oradea și…

- Proiecte ce vor fi terminate in 2021: - Lotul 2 al Autostrazii Sebes - Turda, ultimii 29 km din acest proiect; - proiect de autostrada cu patru benzi Ungheni - Targu Mures, de 10 km; - drum Expres Craiova - Pitesti, tronsonul 2 de 42 km, segmentul care ocoleste Slatina si Bals; - drum Expres la Giurgiu…

- Astazi a sosit in Romania a patra tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul este asigurat de firma producatoare, inclusiv in momentul transportului la sol. Vaccinurile sunt transportate in condiții optime de…

- Cea de-a treia transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, a sosit miercuri in Romania pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul a fost asigurat de firma producatoare, vaccinurile fiind transportate in conditii optime de siguranta, in…

- Cea de-a doua transa de vaccin impotriva COVID-19 produse de Pfizer și BioNTech a ajuns in marți dimineața, in Romania, pe aeroporturile de la Otopeni, Timisoara si Cluj-Napoca. Cele peste 140.000 de doze sunt transportate la centrele de stocare. Cele mai multe doze de vaccin – aproape 41.000 – vor...…