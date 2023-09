Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara s-a impus strans in fata gazdei SCM U Craiova, ieri seara, pe parchetul oltenilor, gazdele grupei din Cupa Romaniei. A fost 70-67 pentru banateni, ai caror principal marcator a fost americanul Antonyo Foreman, sosit in vara. Craiovenii au condus ostilitatile in prima parte, castigand sfertul…

- Incepe treaba si pentru echipa masculina de baschet SCMU Craiova! Noua grupare din Banie va fi gazda a turului 1 al Cupei Romaniei, in acest weekend, in Sala Polivalenta, iar printre adversare se numara SCM Timisoara si Petrolul Ploiesti. Primul duel al noii echipe a lui Vitaly Stepanovski va avea loc…

- Sezonul baschetbalistic incepe in weekend prin Cupa Romaniei. SCM Timisoara a fost repartizata in grupa de la Craiova, formatie gazda pe care o va intalni maine, in primul meci al unui sezon care va fi cu numarul 12 pentru tehnicianul Dragan Petricevic pe banca „leilor”. Prima faza programeaza șase…

- Atmosfera de sarbatoare fotbalistica, așa cum nu am mai vazut de multa vreme in Bacau, la meciul de play-off in Cupa Romaniei disputant de FC Bacau din Liga III in compania Oțelului Galați, echipa ce evolueaza sub comanda lui Dorinel Munteanu in Super Liga. Jocul s-a disputat pe terenul aertificial…

- Baschetbalistii de la SCM Timisoara isi incheie azi cantonamentul din Bosnia si Hertegovina si se pregatesc de primele jocuri amicale. „Cel mai important este ca toți jucatorii sunt sanatoși, chiar daca intensitatea și volumul antrenamentelor au fost ridicate. Jucatorii au lucrat peste vara și au venit…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a luat o serie de decizii importante in legatura cu sezonul 2023-2024, atat in privinta Ligii Nationale de Baschet Masculin, cat si a Cupei Romaniei. Principala hotarare vizeaza numarul de jucatori romani pe care echipele vor fi obligate sa-i foloseasca…