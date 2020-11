Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timișoara a intalnit Sibiul in ultimul meci al Grupei C din Cupa Romaniei, grupa organizata chiar in Sala Transilvania din Sibiu. Gazdele erau disperate dupa victorie, dupa ce au pierdut partida cu Voluntariul, in timp ce Timișoara statea mai bine in clasament, ea caștigand ambele jocuri disputate,…

- Baschetbalistii de la SCM Timisoara au obtinut o victorie lejera in cel de-al doilea joc disputat in acest sezon. A fost 109-49 cu CSM Targu Jiu, grupare afectata insa de multe cazuri de Covid. A fost clar de la inceput ca „leii” isi vor adjudeca si jocul 2 din grupa de Cupa de la Sibiu. Dupa succesul…

- SCM Timisoara si-a aflat programul turneului grupei C din Cupa Romaniei. Banatenii se vor deplasa la Sibiu, unde, pe langa localnica CSU, vor mai da piept la mijlocul lunii cu CSM Targu Jiu si CSO Voluntari. „Leii” vor da piept pe 17 octombrie cu CSO Voluntari. Iar a doua zi echipa pregatita de Dragan…

- SCM Timisoara a emis o adresa catre FR Rugby, in care a anunțat ca nu se prezinta la meciul cu Baia Mare de peste doua zile, indiferent de consecinte. Asta desi DSP Timis le-a dat „verde” banatenilor sa participe la jocul din Cupa Romaniei, dupa ce in cadrul lotului a fost depistat si un al doilea caz…

- SCM Timisoara a disputat ieri al treilea joc de verificare din aceasta perioada. Baschetbalistii alb-violeti au fost depasiti la limita de gazda patrulaterului de la Stara Zagora, BC Beroe, scor 53-57. Dupa cele doua esecuri din Serbia, cu U-BT Cluj si KK Vrsac, SCM-ul a inceput ieri un nou stagiu in…

- Baschetbalistii alb-violeti au disputat ieri seara primul test din presezon. Meciul disputat la Novi Becej, peste granita, s-a incheiat cu succesul colegei din Liga Nationala – U-BT Cluj -Napoca, scor 75-50. Astazi, SCM Timisoara disputa un nou amical in Serbia, pe terenul celor de la KK Vrset. La pauza…