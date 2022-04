Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U Banca Transilvania, a ratat marti, pe teren propriu, in fata a 10.000 de fani, calificarea in semifinalele Basketball Champions League (BCL), dupa ce a fost invinsa de formatia germana MHP Riesen Ludwigsburg, in meciul decisiv din sferturile de finala ale competitiei.…

- Echipa masculina de baschet U-BT Cluj-Napoca a pierdut, cu scorul de 75-92, cel de-al doilea meci din cadrul sferturilor de finala din Liga Campionilor, disputat in deplasare, in compania formatiei germane MHP Riesen Ludwigsburg.In sferturile se joaca dupa sistemul „cel mai bun din trei partide”, iar…

- Dustin Hogue știe de ce are nevoie U-BT Cluj-Napoca pentru un rezultat istoric in Germania și calificarea in Final Four: „Daca ești capabil sa depașești obstacolele pe care ți le provoaca adversarul și mintea ta, atunci sunt șanse sa invingi”. MHP Riesen Ludwigsburg - U BT Cluj-Napoca, returul din sferturile…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, va infrunta pe MHP Riesen Ludwigsburg (Germania) pentru accederea in turneul Final Four al Basketball Champions League, care se va disputa la Bilbao (Spania), in perioada 6-8 mai 2022. Duelul din sferturile de finala se disputa dupa sistemul…

- U-BT Cluj-Napoca se va lupta pentru in loc in Final 4 Ligii Campionilor cu MHP Riesen Ludwigsburg, intr-o confruntare care se va decide dupa sistemul „cel mai bun din trei partide”. Tragerea la sorți a sferturilor de finala din Liga Campionilor a avut loc la Bilbao, acolo unde se va desfașura intre…

- Echipa masculina de baschet U-BT Cluj-Napoca s-a impus, cu scorul de 92-81 (22-18, 21-21, 25-16, 24-26), in fata formatiei ucrainene BC Prometei Zaporoje, intr-o partida disputata la Nymburk (Cehia), contand pentru Grupa K a Ligii Campionilor.Campioana Romaniei, antrenata de Mihai Silvasan, a ajuns…

