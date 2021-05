Stiri pe aceeasi tema

- Victorie la pas pentru echipa mai buna. In Arena Antonio Alexe din Oradea, SCM Timișoara a dispus de CSA Steaua cu scorul de 85-68 in penultima etapa a sezonului regulat si a scos echipa „militara” din lupta pentru play-off. Bucurestenii au inceput partida mai bine, 10-4, banațenii au revenit in joc…

- Ne pregatim de un nou turneu interesant din LNBM. Echipa masculina de baschet SCMU Craiova va disputa, joi si vineri, doua jocuri, in compania formatiilor BC Timisoara si CSU Oradea, din cadrul returului de campionat. Cu doua victorii, alb-albastrii se pot apropia din ce in ce mai mult de locul al 5-lea,…

- SCM Timișoara a fost invinsa astazi in cel de-al doilea meci din judetul Bihor disputat in aceste zile. Voluntariul s-a impus cu 87-62 in fata „leilor” dupa un meci in care un singur sfert a fost al banatenilor. Ilfovenii au condus clar dupa primul sfert, cu 24-14. Alb-violetii au recuperat trei puncte…

- SCM Timisoara a inceput cu un succes turneul cu nr. 11 al Ligii Nationale, la Oradea. „Leii” au depasit mai modesta ABC Athletic Neptun Constanța cu 81-57. Urmatoarele partide se anunta mai dificile, alb-violetii urmand sa dea piept maine in aceeasi sala cu Voluntariul, apoi, la Timisoara, e asteapta…

- SCM Timisoara organizeaza in premiera, chiar daca orasul e in carantina, unul dintre turneele Ligii Nationale de Baschet. „Leii din Banat” s-au impus azi fara probleme in fata celor de la CSM Galati, scor 74-57. A fost primul meci oficial acasa pentru alb-violeti dupa un an de zile in care din cauza…

- SCMU Craiova trece prin una dintre cele mai bune perioade ale sale. Voleibalistele din Banie au impresionat si in acest weekend, cand au trecut cu 3-0 si de Sighetu Marmatiei si de CSU Oradea, iar acum toate gandurile sunt spre turneul de la Timisoara, de peste doua saptamani. Anca Manuc, una dintre…

- „Leii din Banat vor reveni la inceputul lunii martie in BT Arena din Cluj, acolo unde au fost atat de aproape de un rezultat pozitiv cu echipa gazda marti. SCM Timisoara va evolua de aceasta data in Ardeal pentru un loc in semifinalele Cupei Romaniei, dar sortii nu au fost blanzi cu echipa pregatita…

- SCM Timisoara nu a reusit sa lege victoriile dintre turneele de Liga Nationala. „Leii din Banat” au fost invinsi de CSA Steaua, scor 82-71, in primul joc din cadrul „reuniunii ardelenesti” de saptamana aceasta. „Leii” au inceput foarte bine jocul din Polivalenta de Cluj, conducand cu 19-12 la capatul…