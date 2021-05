Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe CSM Stiinta Baia Mare cu scorul de 18-17 (9-9), sambata, pe Stadionul Ghencea, in etapa a 3-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Singurul eseu al partidei a fost inscris de oaspeti, care s-au ales din acest meci doar cu punctul bonus defensiv. …

- Dupa Dinamo, „Leii din Banat” au trecut si de CSA Steaua, fara prea mari probleme, SCM Timisoara fiind cotata ca favorita dupa parcursurile din ultima perioada ale celor doua. A fost 85-68 pentru baschetbalistii alb-violeti in primul joc disputat in turneul din Bihor pe acest final de saptamana. Chiar…

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 29-24 (22-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a SuperLigii CEC Bank la rugby, informeaza AGERPRES . Cele doua echipe si-au impartit reprizele, gazdele dominand prima parte (22-0), dupa care banatenii au revenit…

- CSA Steaua si CS Dinamo au obtinut victorii la scor, vineri, in deplasare, in etapa a doua a SuperLigii CEC Bank la rugby. Steaua a dispus de ACS Tomitanii Constanta cu 46-6, in timp ce Dinamo a trecut de Universitatea Cluj cu 52-30. Rezultate: CS Universitatea Cluj - CS Dinamo Bucuresti 30-52 (11-24)…

- Atmosfera la SCM Timisoara a fost incarcata dupa esecul sever suferit de „lei” pe terenul rivalei din Baia Mare. Marti, Horatiu Pungea, jucator care nu a efectuat deplasarea in Maramures, a vrut sa-l bata pe antrenorul principal Valentin Calafeteanu, fost coleg in teren. Astazi, clubul de drept public…

- Rugby-ul romanesc intern revine pe gazon cu prima competiție din 2021, Cupa Romaniei. Aceasta va avea loc intre 3 aprilie și 21 august, turul urmand sa aiba loc in aprilie, iar returul in august. Semifinalele sunt programate pentru data de 28 august, iar finala pe 27 noiembrie, anunța super-liga.ro.…

- SCM Timisoara organizeaza in premiera, chiar daca orasul e in carantina, unul dintre turneele Ligii Nationale de Baschet. „Leii din Banat” s-au impus azi fara probleme in fata celor de la CSM Galati, scor 74-57. A fost primul meci oficial acasa pentru alb-violeti dupa un an de zile in care din cauza…