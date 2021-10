Stiri pe aceeasi tema

- O noua tranșa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 737.100 doze, sosește in țara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge luni pe aeroportul din Otopeni, iar marți pe aeroporturile din Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat…

- Pe harta nationala a santierelor sunt peste 7.000 de proiecte rezidentiale care se aflau in stadiu de lucru in ultimele luni. Cele mai active piete raman in Bucuresti, Cluj si Timisoara, iar tendinta care a devenit tot mai vizibila in pandemie este orientarea spre construirea caselor. Potrivit datelor…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de cehul Vit Kopriva cu 6-4, 6-4, marti, in prima runda a turneului challenger Trofeul Tiriac-Nastase, dotat cu premii totale de 44.820 de euro, care are loc la Centrul National de Tenis din Bucuresti. Copil (30 ani, 248 ATP), care a obtinut in weekend…

- Victorie superba pentru LEI, in semifinala Cupei Romaniei disputata la București, 18-16 (6-0) cu Steaua, deși banatenii au jucat cu un om in minus din minutul 21. Punctele echipei timisorene au fost marcate din lovituri de pedeapsa, Vlaicu – patru, Jipa – doua. Partida disputata in Ghencea, pe o ploie…

- SCM Timisoara a plecat la Bucuresti pentru infruntarea din Ghencea de sambata, cu Steaua. Meciul va fi transmis, dar fanii timisoreni pot vedea jocul de la fata locului cu ajutorul clubului favorit, calatorind in noaptea dinaintea partidei. In cealalta semifinala Baia Mare intalneste Dinamo. „Este o…

- Flavius Biea a obtinut o noua victorie acasa, la Timisoara, cu centura pusa la bataie. Dupa Jesus Gurrola acum doi ani, „profesionistul” de pe Bega a trecut in sala „Constantin Jude” de un alt mexican – Ivan Alvarez, dupa zece runde foarte echilibrate. Prin acest succes Biea si-a pastrat centura IBA…

- ri-iPremierul Florin Citu a anuntat miercuri ca Ministerul Sanatatii a prezentat in sedinta de guvern raportul privind ingrijirea marilor arsi in tara, precizand ca urmeaza sa fie construite trei centre de mari arsi – la Bucuresti, Timisoara si Targu Mures, informeaza AGERPRES . “Am cerut un raport…

- Campionatul national de sperante feminin s-a incheiat, la Suceava, cu victoria formatiei CSM Bucuresti.In finala competitiei, CSM Bucuresti a invins cu scorul de 3-1 pe Bega Timisoara. Pentru formatia bucuresteana acesta e al treilea titlu consecutiv de campioana la sperante feminin.Medaliile de bronz…