Stiri pe aceeasi tema

- CSM Miercurea Ciuc incheie anul pe locul 8 in clasamentul Ligii Naționale de baschet masculin, ediția 2020-2021. Harghitenii au disputat 7 meciuri in actuala stagiune, reușind o singura victorie, 75-68 cu Athletic Neptun Constanța. In cadrul ultimului turneu din acest an, echipa din Miercurea Ciuc a…

- Cu patru puncte obtinute in patru partide, Gladiatorii din Tomis ocupa locul 14, ultimul, in clasament. Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta a disputat primele patru meciuri din noul sezon al Ligii Nationale, iar urmatorul turneu la care va participa este cel de la Voluntari, din prima…

- CSM CSU Oradea a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 75-68 (24-18, 19-12, 19-19 , 13-19), duminica, pe teren propriu, in primul turneu al Ligii Nationale de baschet masculin. Oradenii au reusit a treia victorie consecutiva. Aaron Broussard a reusit un double-double, cu 14 puncte si 10 recuperari…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 106-72, sambata, pe teren propriu, in primul turneu al Ligii Nationale de baschet masculin. Articolul U-BT Cluj victorie in Liga Naționala apare prima data in Someșeanul.ro .

- SCM Timisoara a inceput noul sezon prin intermediul Cupei Romaniei, dar acum, in sfarsit, se vede mai aproape si inceputul campionatului, unul sub forma de turnee in aceasta perioada de pandemie. In primul dintre ele, baschetbalistii alb-violeti se vor deplasa saptamana viitoare la Oradea, pentru duelurile…

- ASU Politehnica a bifat un succes foarte important dupa trei remize in campionat. Victoria de azi a venit si in fata unui adversar greu din Liga 2 – Petrolul condus de Viorel Moldovan – si inseamna totodata urcarea timisorenilor pe locul 2 in clasament. A fost 1-0 prin reusita de senzatie din prima…

- HC Buzau a incheiat cu o victorie cel de-al doilea turneu al Ligii Nationale de la Sf. Gheorghe. Ultima adversara a baietilor lui Pero Milosevic, intr-un meci ce a contat pentru etapa a 9-a, a fost CSM Vaslui. Ultima experienta in fata vasluienilor a fost neplacuta, daca ne amintim de jocul de la Sala…

- • HC Buzau – CSU Suceava 30-24 (19-11) Dupa infrangerea de miercuri, asumata, cu Dinamo, HC Buzau a redevenit echipa care a impresionat in startul acestui sezon, in care are deja patru victorii in primele șapte etape! Joi, in meciul cu numarul 4 din turneul 2 al Ligii Naționale de la Sf. Gheorghe, echipa…