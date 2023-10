Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbaliștii alb-violeti iau startul in cea de-a treia competiție in care sunt implicați in acest sezon, Alpe Adria Cup. Primul joc va fi miercuri, 18 octombrie, la sala Constantin Jude, in compania formației croate KK Dubrava, la ora 19.00. Oponentul nostru se afla pe locul al cincilea intr-o prima…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec consecutiv in Liga Nationala, in weekend, pe terenul campioanei U-BT Cluj-Napoca. Ardelenii s-au impus cu 91-69 si conduc Grupa A cu maximum de puncte. 26-15, 22-16, 24-24 si 19-14 au fost scorurile pe fiecare sfert in parte in sala „Horia Demian” din Transilvania.…

- SCM Timisoara a suferit ieri seara, in sala „Constantin Jude”, primul esec din noua stagiune baschetbalistica. „Leii din Banat” au fost invinsi de nou promovata CSM Corona Brasov, scor 81-85. Timisorenii au acuzat absentele lui Dorde Dimitrijevic, Luka Mitrovic si Antonio Nasturescu, care au dus la…

- „Leii din Banat” au pierdut cu prahovenii si se afla acum la mana adversarelor in privinta sanselor de a merge mai departe in Cupa Romaniei. A fost SCM Timisoara – CSM Petrolul Ploiesti 78-86 dupa o repriza suplimentara, intr-un joc inceput cu probleme la instalatia de iluminat a salii, altfel moderne,…

- Sezonul baschetbalistic incepe in weekend prin Cupa Romaniei. SCM Timisoara a fost repartizata in grupa de la Craiova, formatie gazda pe care o va intalni maine, in primul meci al unui sezon care va fi cu numarul 12 pentru tehnicianul Dragan Petricevic pe banca „leilor”. Prima faza programeaza șase…

- Sezonul baschetbalistic incepe in weekend prin Cupa Romaniei. SCM Timisoara a fost repartizata in grupa de la Craiova, formatie gazda pe care o va intalni maine, in primul meci al unui sezon care va fi cu numarul 12 pentru tehnicianul Dragan Petricevic pe banca „leilor”. Prima faza programeaza șase…

- Baschetbalistii de la SCM Timisoara isi incheie azi cantonamentul din Bosnia si Hertegovina si se pregatesc de primele jocuri amicale. „Cel mai important este ca toți jucatorii sunt sanatoși, chiar daca intensitatea și volumul antrenamentelor au fost ridicate. Jucatorii au lucrat peste vara și au venit…

- SCM Timisoara, care se pare ca si-a modificat usor numele (la baschet) dat de unul dintre sponsorii majori, si-a aflat adversarii din competitia euroregionala Alpe Adria Cup. „Leii” vor infrunta in grupa B: BC GGMT Vienna (Austria), BC GEOSAN Kolin, BK REDSTONE Olomoucko (ambele Cehia), KK Dubrava (Croatia)…